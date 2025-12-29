Almeno per le prime due partite della stagione Baroni potrebbe non avere nulla dal mercato invernale

Il mercato estivo del Torino non ha portato i benefici sperati. Il repentino cambio di modulo di inizio stagione non ha permesso ai nuovi acquisti di mettersi in luce e di affermarsi come nuovi punti cardine della squadra di Baroni, né ai granata di emergere.

Con il 3-5-2 i granata hanno ritrovato solidità ma hannoperso la sicurezza di avere una rosa completa che possa garantire alternative a tutti i giocatori della formazione titolare. Nel mercato di gennaio, la dirigenza granata cercherà di agire per portare qualche rinforzo per la difesa, che al momento vanta solamente 3 centrali di ruolo. Ma questo non avverrà nell’immediato, stando alle parole del presidente: “Tempistiche? Non penso qualcosa di immediato, non credo, ma le idee ci sono“, ha spiegato il patron.

Non sarà un mercato “veloce”

Il presidente granata ha rivelato che le idee ci sono, ma le tempistiche per i nuovi innesti non saranno rapide. Il Torino dovrà quindi continuare a fare affidamento sugli attuali giocatori della rosa almeno per le prime partite del nuovo anno.

Almeno contro Verona e Udinese, avversarie il 4 e il 7 gennaio, Baroni dovrà cercare di fare il possibile con i giocatori a disposizione, nella speranza che i rinforzi del mercato possano essere preziosi per la seconda metà del campionato.

Giocatori che possano aiutare la rosa

Baroni dal mercato richiederà un nuovo interprete che possa ricoprire il ruolo di centrale o di braccetto nella difesa a 3, e vista l’impossibilità di garantire sostituti ai titolari di riferimento, i nuovi innesti dovranno essere funzionali alle idee di gioco dell’ex allenatore della Lazio. Questo l’ha anche ribadito Cairo, che ha spiegato che il mercato di gennaio non servirà per ribaltare la squadra, ma per sopperire ad alcune mancanze della rosa: “Ora conta prendere giocatori funzionali e di qualità, che possano dare una mano, non prendere tanto per prendere”.