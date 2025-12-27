Le parole del presidente Urbano Cairo, fuori dallo stadio dopo la sconfitta per 1-2 subita contro il Cagliari

“Non è andata come speravo, come mi aspettavo, peccato”, queste le prime parole del presidente Cairo fuori dallo stadio Grande Torino, dopo la sconfitta 2-1 col Cagliari: “Era una partita importante, era fondamentale per le tre vittorie di fila, arrivavi a un buon livello di punti, abbiamo preso due gol che veramente non si possono prendere. Se ho parlato col mister? Sì, ci ho parlato, con la squadra no ma ho parlato col mister e con Petrachi, abbiamo le idee chiare. Ora l’importante è quello, fare cose giuste rapidamente, compatibilmente con le altre squadre”.

Voci Besiktas-Zapata? “No, non ne so nulla”. Ancora sulla partita. “Hanno fatto due tiri in porta, due gol. Ora dobbiamo ripartire velocemente e rimediare. Un’occasione sprecata, c’è delusione perché ci aspettavamo di poterla vincere, alla fine poi sono i gol che fai a contare”. Sulla difesa e sui possibili interventi: “Vediamo, stiamo lavorando…, c’è anche una lista, per una entrata deve esserci un’uscita. Se mi aspettavo di più da Baroni? Sta dando tutto quello che ha, credo abbia una bella intesa con Gianluca, io ho fiducia in lui, quando poi perdi così sei deluso e amareggiato ma dobbiamo pensare a far bene le prossime cose e a non abbatterci, ad avere più voglia. Ora conta prendere giocatori funzionali e di qualità, che possano dare una mano, non prendere tanto per prendere. Tempistiche? Non penso qualcosa di immediato, non credo. Le idee ci sono“.

