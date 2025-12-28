Il croato raggiunge quota sei reti in granata, tra Serie A e Coppa Italia: è il suo miglior record da quando è a Torino

Vlasic vola nella classifica marcatori granata, diventando il miglior marcatore della stagione del Torino, con 6 gol stagionali realizzati di cui 5 in campionato e uno in Coppa Italia. Contro il Cagliari ottima prestazione del croato, che nel primo tempo realizza il gol del momentaneo 1-0, trovando l’incrocio dei pali dopo una azione d’attacco prolungata degli uomini di Marco Baroni. Ammonizione per lui qualche minuto più tardi per un fallo speso correttamente dopo un errore dei compagni.

Vlasic supera se stesso

Con questo gol sono appunto 6 i gol in granata per Vlasic in questa stagione 25/26: contro Modena (in Coppa Italia), Como, Milan, Cremonese, Sassuolo e ora Cagliari. Questa è la miglior stagione con la maglia del Toro dal punto di vista realizzativo per Nikola Vlasic, che continua a rappresentare un tassello centrale dello scacchiere di Baroni.

Nella sua prima stagione in granata (nel 2022/2023) ne aveva realizzati 5, tutti in campionato (come adesso) ma nessuno in Coppa, solo tre erano stati quelli messi a segno l’anno dopo, sempre in Serie A. Nella stagione 2024/2025, l’ultima, ancora 5 reti in serie A: è il numero che con la maglia del Torino non è mai riuscito a superare.

Questa volta Vlasic non basta

Se il Toro pensava che bastasse un ispiratissimo Vlasic a continuare a vincere si sbagliava, questa volta il gol del croato non è sufficiente e il Toro perde, venendo rimontato sull’1-2. Il fatto che Vlasic abbia un’alta media realizzativa nelle ultime uscite dei granata è sicuramente un dato positivo, ma la scarsa qualità espressa dagli attaccanti nel match di oggi preoccupa. Zapata entrato al posto di Adams non ha spostato gli equilibri, mentre Simeone, costretto a giocare subito 90′ completi, ha faticato a trovare gli spazi giusti per fare male agli uomini di Pisacane. Vlasic per ora traina l’attacco del Toro, ma come visto ieri non bastano i gol di un solo giocatore.