Ecco tutti i numeri della sfida tra i granata di Baroni e i rossoblù di Pisacane: il Torino tira 19 volte ma è impreciso, il Cagliari è cinico

Torino e Cagliari hanno dato vita a una partita ricca di occasioni, soprattutto nella sponda granata dove, numeri alla mano, i tiri realizzati sono 19 contro i 9 dei rossoblù. I granata producono tanto ed effettuano 10 conclusioni nello specchio della porta difesa da Caprile, che più volte metterà mano sul punteggio finale della sfida. La precisione è rivedibile, siccome la metà dei tiri effettuati in porta sono stati bloccati dall’estremo difensore avversario. Ancora una volta la maggior parte dei tiri avviene all’interno dell’area di rigore (11), al netto della predilezione di un un fraseggio costante che si sviluppi e si concluda soprattutto nell’area dei 16 metri. Una produzione offensiva in crescita rispetto alle recenti partite, ma sicuramente ancora troppo imprecisa visto il deludente risultato finale. Per quanto riguarda il Cagliari, dei 9 tiri effettuati, 4 sono diretti verso la porta, di cui 2 bloccati dal portiere. Il numero delle conclusioni dentro e fuori l’area di rigore è pressoché equilibrato, rispettivamente 5 e 4.

Fattore portiere

Il migliore in campo dei sardi è sicuramente Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari, che ha messo in cassaforte il risultato a forza di grandi interventi. Sui 10 tiri effettuati dai granata, infatti, 9 sono stati neutralizzati dal portiere di cui 2 in maniera provvidenziale. D’altro canto l’estremo difensore granata non effettua grandi interventi, subendo due gol su cui non ha colpe.

I granata dominano i duelli aerei

La partita si articola anche e soprattutto secondo diversi duelli fisici, il Torino è protagonista in uno di questi. I duelli aerei sorridono ai granata che ne vincono 15/20 (75%), confermando la predisposizione fisica a questo tipo di scontri, in mezzo al campo e nella retroguardia difensiva. I duelli a terra ,invece, vedono i rossoblù di poco superiori con 31 duelli vinti su 60 (52%), contro i 29/30 dei granata (48%).