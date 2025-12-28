La retroguardia granata compie un passo indietro nella sfida contro i sardi e si ripresentano le solite lacune

Dopo i due clean sheet ottenuti contro Cremonese e Sassuolo, sembrava che la squadra di Baroni avesse ritrovato la solidità difensiva che l’aveva contraddistinta nel periodo-ottobre-novembre, salvo poi compiere un altro passo indietro contro il Cagliari. Il Toro non riesce a dare continuità alle prestazioni difensive che continuano a non dare una stabilità.

Il ritorno di Ismajli non basta

Il ritorno del centrale albanese aveva fatto presagire a una maggiore solidità difensiva, in virtù dell’esperienza dell’ex Empoli che ben si sposa con quella di Maripan e con le doti tecniche di Tameze. Dopo le partite contro Cremonese e Sassuolo quella che era una previsione si traduce in concretezza grazie alle ottime prestazioni di reparto che hanno portato i due clean sheet. Dopo neanche un mese si torna a parlare delle stesse cose, ovvero di una retroguardia che continua a difendere, per così dire, il primato della peggiore difesa del campionato insieme e Udinese e Fiorentina, con(28 gol subiti). Nella sconfitta contro il Cagliari Ismajli è però il più solido dietro, compie diversi interventi in scivolate, uno dei quali molto coraggioso, tanto da guadagnarsi il boato del pubblico al termine di questi. Nell’azione personale di Kilicsoy, prende comunque parte alla dormita generale della difesa.

Maripan è un flop

Il 13 granata, pilastro della difesa, non da merito alle sua qualità e soprattutto non da seguito alle ottime prestazioni che in questa stagione si sono viste spesso. Il centrale cileno non è efficace fin dai primi minuti, sbaglia diversi interventi e prende parte al gol dello svantaggio, il quale oltre che portare la firma dell’attaccante rossoblù porta anche quella della difesa diretta dal cileno. La difesa alterna dunque grandi prestazioni ad altrettante deludenti, senza mai trovare sicurezza.