Il Torino contro la Cremonese è tornato a mantenere la sua porta inviolata, non accadeva dal derby contro la Juventus

Il Torino contro la Cremonese si è reso protagonista di una prova positiva. I tre punti sono arrivati al termine di una partita sofferta fino all’ultimo secondo, in cui i granata sono tornati a non subire gol dopo più di un mese.

L’ultima occasione in cui la squadra di Baroni era riuscita a non subire gol nel corso dei 90′ risale al pareggio ottenuto nel derby della Mole contro la Juventus. Anche in quell’occasione, i granata erano scesi in campo con una difesa composta da Ismajli, Maripan e Coco, con Paleari a protezione della porta.

Paleari torna dal 1′

Dopo aver schierato Israel nelle ultime due partite, Baroni contro la Cremonese è tornato a dare fiducia a Paleari. Il portiere italiano aveva saltato le ultime sfide per un infortunio alla mano, ma una volta tornato a disposizione, è subito stato scelto come titolare. L’estremo difensore granata è stato in grado di sventare diversi pericoli, oltre ad aver diretto con personalità il reparto difensivo. Contro la Cremonese, il Torino ha potuto nuovamente contare sull’apporto di Ismajli, che nonostante abbia da poco recuperato dall’ultimo infortunio è stato in grado di fornire preziose garanzie alla squadra di Baroni.

Ultima di Coco prima della Coppa d’Africa

Il Torino è tornato in campo con un reparto difensivo al completo, con tutti i giocatori a disposizione. Ritrovare Ismajli ha permesso a Baroni di poter contare su un abile interprete di esperienza, che è stato assistito da Maripan e Coco, che in poche occasioni hanno concesso qualche spazio alla Cremonese. Tuttavia, il tecnico granata ha potuto contare interamente sui suoi giocatori per quest’ultima giornata, dal momento che Coco e Masina dovranno poi partire per la Coppa d’Africa. Nonostante l’imminente impegno con la sua nazionale, l’equatorial guineano ha fornito una prova dispendiosa dal punto di vista fisico, senza mancare di dare sicurezza alla squadra granata.