L’estremo difensore granata è tornato in campo dal 1′, e contro la Cremonese si è reso protagonista di una buona prova

Dopo tre sconfitte consecutive il Torino è tornato a vincere. Il successo contro la Cremonese è arrivato anche grazie a una buona prestazione di Paleari, che oltre ai 3 punti, ha permesso alla squadra di Baroni di registrare un prezioso clean sheet.

La conferenza stampa

Baroni ti ha definito uomo spogliatoio: questa vittoria cosa significa per te?

“Sicuramente una vittoria importantissima, ci siamo guardati in faccia, abbiamo fatto quadrato, abbiamo visto che la classifica iniziava a diventare brutta, era da portare a casa in tutti i modi, abbiamo lavorato bene sulle caratteristiche della Cremonese, l’abbiamo preparata veramente bene, mi ritengo soddisfatto, ci riposiamo ora un giorno e poi pensiamo al Sassuolo, abbiamo quattro partite fondamentali”.

Sassuolo, Cagliari, Verona, Udinese: questa squadra che ha tanti giocatori nuovi ha doti a livello di carattere che ancora non si sono viste?

“Sì per forza, ci siamo dati all’inizio dell’anno una linea da seguire, da parte mia c’è la voglia per tirarci fuori e spingere, siamo il Torino, ricordiamocelo”.

Cosa significa questo periodo: sei sempre più protagonista

“Sono sempre stato un grandissimo lavoratore, ho sempre lavorato tanto quando sono stato chiamato in causa, anche con Vanja ho cercato di farlo spingere forte. Sono fatto così, la mia facci ora è stanca e ho poca voce”.

Non sei più l’eroe a sorpresa: ora come vedi il tuo percorso?

“Io continuo a fare quello che ho sempre fatto, continuo a non mollare un centimetro, se la squadra lavora bene sono sicuro che il contributo lo possiamo dare tutti”.

Ha giocato meno di Israel ma sembra avere un’intesa migliore con la sua difesa…

“Ho giocato poco ma mi sono allenato con gli altri, la confidenza la trovi quotidianamente, sono abbastanza un martello, credo che i miei compagni così restino concentrati e poi ce lo ritroviamo. È il mio modo di essere, a volte va bene a volte no”