Il centrocampista granata dopo aver segnato il gol vittoria ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra

Vlasic al termine della partita contro la Cremonese ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione del Torino: “Per noi oggi è stato molto importante. Era una partita che dovevamo vincere perché ci mancavano i punti. Per me siamo una squadra molto più forte di quello che stiamo dimostrando, ma lavoriamo ogni giorno per fare meglio. Oggi era molto importante, sono molto contento per la squadra e per tutti i tifosi che sono venuti oggi. Io sono qui da più di tre anni e ci tengo molto al Toro e a tutta la tifoseria. Qui è casa mia, mi sento obbligato a dare tutto per questa squadra e per tutti i tifosi”.