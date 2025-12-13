Il centrale granata ha commentato così la vittoria del Torino, arrivata dopo una partita dura e sofferta contro la Cremonese

Maripan ha commentato così, a caldo, la vittoria del Torino ai microfoni di DAZN: “Troppo importante questa vittoria, dovevamo vincere”, ha spiegato il difensore. “Per noi è importante anche trasmettere certi valori, il Toro ha una storia diversa e questo va dimostrato in partita”. La difesa del Torino, alla vigilia di questo turno di campionato, era la più battuta: dopo tre gare in cui i granata hanno sempre subito gol, stavolta – l’ultima era stata al derby – la squadra di Baroni ha chiuso senza che gli avversari abbiano trovato la via della rete.