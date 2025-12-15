Tutte le informazioni utili all’acquisto dei biglietti per la sfida del “Mapei” di domenica

Sono in vendita i biglietti per Sassuolo-Torino che si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15.00. Ecco tutte le informazioni utili all’acquisto dei biglietti per il settore ospiti.

Il prezzo del tagliando sarà di € 25.00, esclusa la prevendita. I biglietti si potranno invece acquistare tramite il circuito VIVATICKET al seguente link: https://ticket.sassuolocalcio.it/



La chiusura delle vendita è fissata per sabato 20 dicembre alle ore 19.00. La società ha inoltre comunicato che non sarà attivo il cambio nominativo e che, come da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Per accedere al Mapei Stadium sarà invece necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità, non si necessita di tessera del tifoso.