Il centrocampista granata si sta confermando come riferimento della squadra: 3 gol e 2 assist nelle ultime 4

Continua il momento d’oro di Vlasic. Dopo il rientro dalla pausa delle nazionali, il centrocampista granata è sempre stato coinvolto in almeno un’occasione da gol del Torino. Considerando anche le partite disputate con la Croazia, il classe 1997 ha realizzato 5 gol nelle ultime 6 gare, confermando uno stato di forma invidiabile.

Nelle ultime settimane Vlasic si è imposto come il principale riferimento offensivo della squadra di Baroni. Dopo tre sconfitte consecutive, il Torino contro la Cremonese è tornato alla vittoria e la firma sui tre punti è stata proprio la sua: contro i lombardi il croato ha messo a segno il primo gol su azione dall’inizio del campionato, risultando ancora una volta decisivo.

I contributi da gol

A testimoniare la progressiva crescita di Vlasic ci sono anche i suoi numeri realizzativi. Nelle ultime quattro partite, il croato ha infatti collezionato un discreto bottino di tre gol e due assist. Ha segnato il suo primo gol in campionato contro il Como e fornito il primo assist la settimana successiva contro il Lecce. Contro il Milan, Vlasic ha invece messo la firma su entrambi i gol del Torino con la conclusione vincente dal dischetto, e con l’assist per Zapata, tornato per la prima volta in gol dopo l’infortunio. Infine, il croato è riuscito a ripetersi anche contro la Cremonese, realizzando il primo gol del suo campionato che ha permesso al Torino di guadagnare punti al termine dei 90′.

La ritrovata fiducia dopo la nazionale

Vlasic contro la Cremonese è stato autore di una delle sue migliori partite del campionato. Il croato aveva iniziato la sua stagione con il primo gol realizzato al Modena in Coppa Italia, ma da allora, Vlasic è poi mancato di continuità e di pericolosità ai danni delle squadre avversarie. La ritrovata fiducia in campo di uno dei leader del Torino è arrivata a seguito dell’ultima pausa delle nazionali. Con la Croazia, Vlasic ha ritrovato la convocazione nel mese di novembre e, in entrambe le gare disputate, è riuscito a lasciare il segno, realizzando due reti a pochi giorni di distanza. Rientrato a Torino, il centrocampista granata ha continuato sulla falsa riga della nazionale, e adesso si è confermato come il riferimento principale della squadra.