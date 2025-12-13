Il presidente del Torino ha commentato così la vittoria della formazione granata contro la Cremonese di Nicola

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così la vittoria della squadra granata contro la Cremonese di Nicola: “Era molto importante vincere: l’abbiamo fatto. La Cremonese ha 20 punti perché un valore ce l’ha. Poi ha un bravo allenatore che noi conosciamo che è Nicola. Buona vittoria, poi Adams è andato vicino al gol in più di un occasione. Loro hanno avuto quella palla che hanno tirato alle stelle. Ho visto una squadra compatta, vogliosa. Inizialmente c’era un po’ di tensione ma è chiaro dopo 3 sconfitte, con i cambiamenti eccetera. Ma poi siamo cresciuti e sono contento. Mercato? Adesso con Gianluca vediamo. Stiamo lavorando sotto traccia, non è che dobbiamo fare delle cose pubbliche. Ovviamente lo faremo e non abbiamo nessun blocco di mercato: possiamo fare quello che vogliamo. Gianluca quando ha le idee chiare mi fa delle proposte, ma aspettiamo. Siamo al 14 dicembre, aspettiamo. Adesso abbiamo ancora due partite importanti e intanto concentriamoci tantissimo per il Sassuolo. Quello che sarà da fare, volentieri. Sarà di riparazione, non di rivoluzione. Nessun giocatore al momento ha espresso la volontà di andarsene”.

Cairo sulle prossime gare

Cairo ha anche detto: “La squadra era molto motivata, molto vogliosa di fare bene e compatta. Ha fatto una partita non bella, ma vedevi che c’era la voglia di vincere. Poi a volte nella vita hai la voglia di vincere e non ce la fai. In questo caso l’abbiamo fatto. Tutti abbiamo responsabilità. L’allenatore ha la stessa di prima. Anche la squadra se ne è assunte e ha fatto il suo. Ora il Sassuolo, che ha 20 punti e non è facile. Poi abbiamo altre partite interessanti, ma tutte sono difficili. Adesso abbiamo perso contro Lecce e Parma che sembravano alla portata. Molto importante, contro le squadre che apparentemente sono meno importanti di quelle blasonate, fare di più. Perché poi ti prendono in contropiede”.

Cairo su Paleari e Zapata

Cairo ha anche commentato la prestazione e il portiere Alberto Paleari: “Lui sicuramente è un portiere esperto, è un 92. Ha avuto un momento, quando era al Cittadella nel 2019, in cui anche noi pensammo a lui. Poi non riuscimmo a prenderlo. Poi magari non è riuscito a fare tante partite in Serie A. Oggi per lui c’è una grande opportunità e la sfrutta al meglio dando il meglio quando è in campo. Questo è importante”. Ha poi parlato anche del capitano Duvan Zapata: “Avere Zapata in campo è un problema per chi ce l’ha contro. Tanto è vero che ha fatto l’assist per Vlasic. Poi l’ho visto molto bene anche negli appoggi. Non ha sbagliato palle. Lui comunque sia avrà fatto 250 minuti totale. Ci sta che sia uscito al 62′. Infortunio importante il suo, ha 34 anni ed è stato fuori un anno intero. Struttura importante. Ma sente molto l’importanza del ruolo, di capitano, di giocatore di riferimento”.

Se Vlasic gira…

Infine, le parole sul match winner Vlasic: “Vlasic molto bene. Sente il suo ruolo. Quando lui gira, la squadra è uno spettacolo. Sta girando molto adesso e ha fatto tante buone partite”.