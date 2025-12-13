Prima della partita contro la Cremonese dell’ex Davide Nicola, circa 200 tifosi si sono ritrovati per un confronto

Manca poco all’inizio del match Torino-Cremonese allo Stadio Olimpico Grande Torino che vale per la 15esima giornata di Serie A. Prima della partita, i tifosi della Curva Maratona e non solo, si sono ritrovati per un confronto. Presenti circa 200 persone. Ognuno ha potuto dire la sua idea per come migliorare la situazione e il rapporto con l’ambiente. Anche Mario Patrignani ha preso la parola. La tifoseria ha deciso di continuare a protestare contro la società, ma la squadra verrà supportata. Questo quanto emerso dal confronto, pacifico e con spunti da tutti i lati.