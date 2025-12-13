Toro.it

Toro, ecco lo striscione esposto contro Vagnati al di fuori dall’Olimpico

Prima della gara di campionato contro la Cremonese, al di fuori dell’Olimpico il gruppo Torino Hooligans, tifosi che occupano la Primavera, ha esposto uno striscione contro Vagnati: “L’ unica cosa buona che hai fatto: chiamar Cairo testa di c***o“. Il chiaro riferimento è alla celebre frase che l’ormai ex direttore usò per apostrofare il presidente Cairo, in occasione della lite con Ivan Juric.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 13-12-2025

Iscriviti
Notificami
1 Commento
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
davidone5
davidone5
23 minuti fa

Ci siamo liberati di uno zerbino, adesso dobbiamo liberarci di un TDC.

Torino-Cremonese: dove vedere la partita in TV e streaming

Il confronto sotto la Curva Maratona: presenti circa 200 tifosi