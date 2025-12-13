Toro, ecco lo striscione esposto contro Vagnati al di fuori dall’Olimpico

Prima della gara di campionato contro la Cremonese, al di fuori dell’Olimpico il gruppo Torino Hooligans, tifosi che occupano la Primavera, ha esposto uno striscione contro Vagnati: “L’ unica cosa buona che hai fatto: chiamar Cairo testa di c***o“. Il chiaro riferimento è alla celebre frase che l’ormai ex direttore usò per apostrofare il presidente Cairo, in occasione della lite con Ivan Juric.