Nicola sfida il suo passato, ecco dove vedere l’incontro della 15a giornata in programma sabato 13 novembre

In seguito alle batoste subite per mano di Como, Lecce e Milan, il Toro torna in campo oggi alle 15:00 contro la Cremonese. La gara contro i grigiorossi può realmente rappresentare uno spartiacque nella stagione granata. Il nuovo direttore sportivo Petrachi ha detto di aspettarsi delle risposte da parte di allenatore e gruppo squadra. Al di là delle parole, inizia ad esserci anche una necessità di classifica. Sprofondato al quart’ultimo posto il Toro ha bisogno di punti per non ritrovarsi immischiato nelle zone calde. L’incontro potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento all’applicazione.