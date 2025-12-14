Lo scozzese anche ieri ha giocato per quasi tutta la partita, andando più volte vicino al gol e convincendo sempre di più il tecnico

Ché Adams continua a convincere a suon di buone prestazioni, seppur il gol fatichi ad arrivare con continuità. nel pacchetto offensivo composto tra gli altri da Zapata e Simeone, il giocatore imprescindibile, in realtà, è proprio il 18 granata, al quale Baroni rinuncia poche volte. Dopo l’iniziale panchina durante il derby della Mole, l’ex Southampton è tornato a figurare sempre tra i titolari, venendo tolto sempre e solo nei minuti finali.

Adams tra i più pericolosi

La vittoria di ieri, che toglie il Toro dalle “sabbie mobili”, porta anche il nome dello scozzese, che seppur non abbia trovato il gol è stato tra i migliori in campo. Adams ha in totale 3 buone occasioni: al minuto 19′ del primo tempo, aggancia in maniera pregevole un lancio lungo di Asllani in area di rigore e lascia partire un potente diagonale con il mancino, che Audero sventa con una parata plastica. Nel secondo tempo questa volta è Vlasic a innescare lo scozzese, che in posizione defilata in area di rigore sferra un tiro di destro, questa volta debole e poco angolato, che l’estremo difensore respinge con agio.

L’ultima occasione forse è la più netta, siamo al minuto 81′ e Casadei innesca Adams in profondità, lo scozzese riceve e porta palla in area di rigore dove, lascia partire un tiro fotocopia del precedente, questa volta ben angolato che esce di un soffio a lato. Sarà la sua ultima occasione della partita, sostituito subito dopo da Ngonge.

Le prestazioni ci sono, mancano i gol

Adams è fermo a 3 gol in 14 gare giocate, al netto di un inizio di stagione che lo vedeva ai margini del progetto, lo scozzese si è ripreso fornendo ottime prestazioni. Le giocate non mancano, come il grande guizzo che mette in porta Pedersen nel secondo tempo, ciò che manca con continuità sono i gol e Baroni li pretende da un giocatore che ritiene fondamentale.