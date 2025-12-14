Toro.it

Lo scozzese anche ieri ha giocato per quasi tutta la partita, andando più volte vicino al gol e convincendo sempre di più il tecnico

Ché Adams continua a convincere a suon di buone prestazioni, seppur il gol fatichi ad arrivare con continuità. nel pacchetto offensivo composto tra gli altri da Zapata e Simeone, il giocatore imprescindibile, in realtà, è proprio il 18 granata, al quale Baroni rinuncia poche volte. Dopo l’iniziale panchina durante il derby della Mole, l’ex Southampton è tornato a figurare sempre tra i titolari, venendo tolto sempre e solo nei minuti finali.

Adams tra i più pericolosi

La vittoria di ieri, che toglie il Toro dalle “sabbie mobili”, porta anche il nome dello scozzese, che seppur non abbia trovato il gol è stato tra i migliori in campo. Adams ha in totale 3 buone occasioni: al minuto 19′ del primo tempo, aggancia in maniera pregevole un lancio lungo di Asllani in area di rigore e lascia partire un potente diagonale con il mancino, che Audero sventa con una parata plastica. Nel secondo tempo questa volta è Vlasic a innescare lo scozzese, che in posizione defilata in area di rigore sferra un tiro di destro, questa volta debole e poco angolato, che l’estremo difensore respinge con agio.

L’ultima occasione forse è la più netta, siamo al minuto 81′ e Casadei innesca Adams in profondità, lo scozzese riceve e porta palla in area di rigore dove, lascia partire un tiro fotocopia del precedente, questa volta ben angolato che esce di un soffio a lato. Sarà la sua ultima occasione della partita, sostituito subito dopo da Ngonge.

Le prestazioni ci sono, mancano i gol

Adams è fermo a 3 gol in 14 gare giocate, al netto di un inizio di stagione che lo vedeva ai margini del progetto, lo scozzese si è ripreso fornendo ottime prestazioni. Le giocate non mancano, come il grande guizzo che mette in porta Pedersen nel secondo tempo, ciò che manca con continuità sono i gol e Baroni li pretende da un giocatore che ritiene fondamentale.

Che Adams of Torino FC reacts during the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
ultimo aggiornamento: 14-12-2025

flofloo
flofloo
11 minuti fa

Mah! Io vedrei bene la coppia Zapata Simeone. Adams nela costruzione del gioco è inferiore.

Kawasaki77
Kawasaki77
37 minuti fa

Unico giocatore della rosa per fare plusvalenza.

Valentino
Valentino
39 minuti fa

Vede più la porta lui degli altri messi insieme, gli auguro di tornare in premier la merita.

