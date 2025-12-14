L’ex difensore del Toro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Radio Uno Sport, in cui ha parlato di Petrachi e Vagnati

Koffi Djidji, durante l’intervista ai microfoni di Rai Radio Uno Sport, ha espresso parole di affetto per il Toro e i suoi tifosi: “Seguo sempre il Torino. Ho visto che hanno ripreso Petrachi, direttore sportivo che conosco molto bene perché fu lui a permettermi di vestire la maglia granata. Gli faccio un grosso in bocca al lupo, non è facile rimettersi in gioco in questa situazione, però questa mi sembra una squadra con idee di gioco. C’è un gruppo che può risolvere questa situazione: per il Toro e per i suoi tifosi non è giusta questa situazione”.

Il ritorno di Petrachi

Si è poi soffermato sulla scelta del nuovo direttore granata: “C’è tanto lavoro da fare. Lui è uno che sa lavorare, ha avuto il coraggio di tornare e ora avrà tante cose da fare. Quando fai una scelta del genere vuol dire che le cose non stavano andando bene, che vuoi cambiare delle cose. Cairo e Petrachi si conoscono bene, hanno lavorato insieme per dieci anni. Nell’ultima stagione in cui c’eravamo entrambi ci siamo affacciati in Europa e quindi credo si possa fare qualcosa di buono”.

Il rapporto con Vagnati

L’ex centrale del Toro ha parlato anche del rapporto con Vagnati: “Ho avuto un pò di problemi con lui. È emerso che mi hanno proposto il rinnovo, ma che io non l’ho accettato perché chiedevo altri soldi. Questa è una grande bugia perché sono andato in scadenza senza che nessuno mi proponesse nulla. Non c’è stata nessuna proposta e ci può stare, ma poi non si può addossare a me il mio addio a parametro zero perché non l’ho deciso io”.

La speranza di tornare in campo

Infine su un ipotetico ritorno in granata, Djdji ha risposto così: “Magari, vediamo cosa pensa il Direttore. Io sarei pronto a dare tutto, voglio tornare e mi manca il campo. Sto bene, mi sto allenando, ho fatto recentemente anche un’avventura in Kings League proprio per continuare a tenermi in forma al meglio. Vediamo, ma a prescindere da ciò auguro tutto il bene al Torino. Io non ho mai avuto problemi col presidente Cairo, ma prima c’erano persone con cui sono successe delle cose che mi hanno penalizzato. Hanno fatto uscire tante cose inesatte su di me»