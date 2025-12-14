Ecco tutti i numeri della sfida tra i granata di Baroni e i grigiorossi di Nicola: i padroni di casa sfruttano le occasioni a disposizione

Torino e Cremonese hanno disputato una partita priva di grandi emozioni, con poche occasioni da una parte e dall’altra che hanno saputo sfruttare concretamente i granata.

La gara si articola secondo un equilibrio permeante che non vede nessuna squadra in controllo del gioco. Testimone della stabilità della gara è il dato del possesso palla, che vede il Torino detenere il 46% del possesso palla contro il 54% della Cremonese. Una sostanziale parità, che ha visto i granata infrangerla con il gol vittoria di Nikola Vlasic.

Il Toro tira di più e in area di rigore

I dati sui tiri nel corso della partita tende a favore del Torino, il quale è andato alla conclusione in 18 occasioni contro le 10 della Cremonese. I granata tirano anche più volte in porta, si contano 6 tentativi nello specchio, un dato avverso a quello della Cremonese che tira 3 volte in porta. Di questi 18 tiri totali della squadra di Baroni, ben 15 sono stati effettuati all’interno dell’area di rigore a testimonianza della presenza massiccia in zona offensiva. I grigiorossi tirano all’interno dell’area di rigore 7 volte, proporzionalmente uguali a quelli del Toro.

I duelli sono ancora a sfavore

Seppur il dato sui contrasti vinti veda di poco la Cremonese avanti (57%), contro il 43% del Torino, rimane un fattore su cui porre le dovute riflessioni. In virtù delle parole del ds Petrachi, il quale recriminava una quantità residuale di duelli vinti, le cose non sono migliorate. I granata per l’appunto faticano ancora: nei duelli a terra il Toro registra un 47% di duelli vinti (39/83), la Cremonese invece il 53% (44/83). I duelli arei non sono da meno, la Cremonese è ancora avanti con il 63% (31/49) mentre i granata registrano il 37% (18/49).