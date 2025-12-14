Simeone, il post sui social e tutta la gioia per il ritorno in campo sul prato del Grande Torino

“Non vedevo l’ora di tornare a giocare, e quale modo migliore per farlo se non con una vittoria! Forza Toro!”: queste le parole del “cholito” Simeone, che ieri è tornato a calcare il campo dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare le ultime uscite dei granata. Ritorno con qualche rischio, come quel braccio largo al 99′ in area di rigore, che per molti poteva portare al penalty grigiorosso. Resta di fatto che il suo ritorno è una notizia importantissima per Marco Baroni che potrà gestire al meglio il suo pacchetto di attaccanti, finalmente al completo.