Torino-Cremonese: Il punto sull’arbitro Marinelli, che ha arbitrato il match terminato 1-0 in favore dei granata

Per la partita tra il Torino e la Cremonese al Grande Torino, il designatore ha richiamato a dirigere Livio

Marinelli, fermo da circa due mesi dopo il rigore decisivo e molto dubbio assegnato ai rossoneri in Milan

– Fiorentina. Evidentemente l’arbitro della sezione AIA di Tivoli non è fortunato con gli episodi dubbi in

area giacché anche nella gara di ieri, al termine di un match senza alcun rilievo apprezzabile da fare per

oltre 90’, è accaduto un caso che fa discutere in area granata, addirittura al 99’. Come anticipato, sin lì la

direzione di Marinelli è stata piuttosto lineare e senza polemiche nonostante una linea molto permissiva

che ha portato a fischiare pochi falli e all’ammonizione di soli tre giocatori, due dei quali negli ultimi

minuti.

Partita senza grandi intoppi

Il primo cartellino giallo è per Barbieri che al 36’ trattiene per la maglia Gineitis, il provvedimento è

inevitabile. Nel finale di tempo leggere proteste per un contatto in area grigiorossa tra Terracciano e

Maripan, ma non c’è niente di particolarmente evidente e fa bene l’arbitro a lasciar correre.

Nella ripresa lo spartito non cambia, Marinelli dirige “all’inglese” con Lazaro che la fa franca al 62’

nonostante una trattenuta su Payero; al 75’ breve silent check per verificare un eventuale fallo in area della Cremonese ma anche qui niente di fatto; all’86’, nel giro di pochissimi secondi, Simeone in corsa verso la porta avversaria, al limite dell’area, viene toccato da Baschirotto e perde l’equilibrio, poi da Payero, ma in entrambi i casi per Marinelli non c’è nulla. Al 93’ poi Payero viene giustamente ammonito per un’entrata in ritardo su Casadei ed al 98’ stessa sorte per Pedersen (il quale aveva già rischiato precedentemente) per un intervento duro su Vardy.

L’episodio dubbio

Un attimo prima Simeone aveva respinto in area granata un cross di Zerbin da calcio di punizione: l’ex Napoli è solo e prova ad addomesticare il pallone col petto ma, dopo averlo

toccato con la spalla, gli carambola sul braccio. Si continua ma il VAR Meraviglia richiama attraverso

check l’attenzione del direttore di gara ma dopo circa un minuto, senza invitarlo al monitor, si opta per la

regolarità dell’intervento. Il caso resta spinoso poiché il contatto con la mano è evidente, a salvare il

granata è il tocco di spalla precedente (netto, poiché il pallone cambia giro) considerato come

un’autogiocata. Si rientra pur sempre nella casistica complessa – che fa un po’ il paio con quella relativa

al rigore contro il Como – che le regole non definiscono in modo decisivo e sulle quali l’interpretazione

soggettiva è preponderante e la decisione finale resta controversa. Peraltro anche i nove minuti di

recupero concessi (tre dei quali di extra time) sono sembrati eccessivi.

Anche dopo questa partita i granata sono rimasti imbattuti con l’arbitro di Tivoli e le vittorie salgono a 5

(2 i pareggi).