Il punto sull’arbitro Daniele Chiffi in Torino-Milan: gara piena di episodi, ma buona la gestione dell’arbitro

Per la partita interna contro il Milan, il Torino, per la prima volta in questa stagione, ritrova l’arbitro

Daniele Chiffi che ha diretto una partita non semplice, ricca di episodi sin dai primi minuti.

Già all’8’ il direttore di gara della sezione AIA di Padova decreta un calcio di rigore a favore dei

padroni di casa, per un netto tocco di braccio di Tomori, che contende un pallone ad Adams in area

rossonera: il braccio è largo, il tocco è evidente e l’azione non è viziata da precedente fallo di

Adams che spinge un po’ il difensore milanista, ma in modo non decisivo. Tomori non viene

ammonito poiché, al momento del tocco di braccio, il pallone non è nella disponibilità di Adams. Al

18’ proteste da parte dei giocatori del Milan in occasione del raddoppio granata: all’inizio

dell’azione che porta al gol Zapata, Tameze soffia il pallone a Nkunku in modo sospetto, ma

regolare: anche in questo caso il contatto è lieve, il giocatore granata è abile nell’anticipare

l’attaccante francese senza commettere fallo ed il check del VAR Ghersini conferma.



Prime ammonizioni a ristabilire la calma in campo

Nell’occasione del raddoppio granata Chiffi ammonisce Maignan per proteste. Al 39’ a pochi metri dall’area granata, Zapata va dritto su Rabiot: l’arbitro concede il calcio di punizione ma l’attaccante colombiano rischia l’ammonizione che poteva starci.

Il primo cartellino nei confronti di un calciatore del Torino giunge al 53’ ed è per Lazaro che si

aiuta con le mani su Saelemaekers; al 56’ cartellino giallo sacrosanto anche per Anjorin che sulla

linea di fondo campo effettua una brutta entrata sulla caviglia di Saelemaekers, l’intervento è duro,

ma nella dinamica non vi sono gli elementi per il cartellino rosso. Al 65’ Maripan entra a contatto

con Nkunku in area granata ma niente di irregolare, fa bene Chiffi a lasciar correre.

Gol annullati ad Adams e Pulisic e buon finale di gara

Al 70’ annullato un gol ad Adams per un precedente fallo di Pedersen su Saelemaekers: il contatto c’è e Chiffi appare talmente sicuro da fischiare senza attendere anche se il metro fin lì utilizzato avrebbe potuto consigliare una decisione meno avventata. All’82’ nuovo fallo di Pedersen su Saelemaekers: in

questo caso si tratta di una spinta ingenua che poteva costargli l’ammonizione. Al 90’ annullato

giustamente un gol a Pulisic per posizione irregolare di Nkunku, autore dell’assist. Infine al 93’

Aboukhlal effettua una scivolata su Pulisic in area rischiando parecchio, ma l’intervento è pulito ed

anche in questo caso il direttore di gara è attento.

Buono, in definitiva, l’operato di Chiffi che aveva diretto il Torino l’ultima volta nel marzo scorso,

nella vittoria casalinga contro l’Empoli. Il bilancio complessivo, dopo la sconfitta di ieri, si

aggiorna a 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.