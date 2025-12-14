Torino-Cremonese: Il punto sull’arbitro Marinelli, che ha arbitrato il match terminato 1-0 in favore dei granata
Per la partita tra il Torino e la Cremonese al Grande Torino, il designatore ha richiamato a dirigere Livio
Marinelli, fermo da circa due mesi dopo il rigore decisivo e molto dubbio assegnato ai rossoneri in Milan
– Fiorentina. Evidentemente l’arbitro della sezione AIA di Tivoli non è fortunato con gli episodi dubbi in
area giacché anche nella gara di ieri, al termine di un match senza alcun rilievo apprezzabile da fare per
oltre 90’, è accaduto un caso che fa discutere in area granata, addirittura al 99’. Come anticipato, sin lì la
direzione di Marinelli è stata piuttosto lineare e senza polemiche nonostante una linea molto permissiva
che ha portato a fischiare pochi falli e all’ammonizione di soli tre giocatori, due dei quali negli ultimi
minuti.
Partita senza grandi intoppi
Il primo cartellino giallo è per Barbieri che al 36’ trattiene per la maglia Gineitis, il provvedimento è
inevitabile. Nel finale di tempo leggere proteste per un contatto in area grigiorossa tra Terracciano e
Maripan, ma non c’è niente di particolarmente evidente e fa bene l’arbitro a lasciar correre.
Nella ripresa lo spartito non cambia, Marinelli dirige “all’inglese” con Lazaro che la fa franca al 62’
nonostante una trattenuta su Payero; al 75’ breve silent check per verificare un eventuale fallo in area della Cremonese ma anche qui niente di fatto; all’86’, nel giro di pochissimi secondi, Simeone in corsa verso la porta avversaria, al limite dell’area, viene toccato da Baschirotto e perde l’equilibrio, poi da Payero, ma in entrambi i casi per Marinelli non c’è nulla. Al 93’ poi Payero viene giustamente ammonito per un’entrata in ritardo su Casadei ed al 98’ stessa sorte per Pedersen (il quale aveva già rischiato precedentemente) per un intervento duro su Vardy.
L’episodio dubbio
Un attimo prima Simeone aveva respinto in area granata un cross di Zerbin da calcio di punizione: l’ex Napoli è solo e prova ad addomesticare il pallone col petto ma, dopo averlo
toccato con la spalla, gli carambola sul braccio. Si continua ma il VAR Meraviglia richiama attraverso
check l’attenzione del direttore di gara ma dopo circa un minuto, senza invitarlo al monitor, si opta per la
regolarità dell’intervento. Il caso resta spinoso poiché il contatto con la mano è evidente, a salvare il
granata è il tocco di spalla precedente (netto, poiché il pallone cambia giro) considerato come
un’autogiocata. Si rientra pur sempre nella casistica complessa – che fa un po’ il paio con quella relativa
al rigore contro il Como – che le regole non definiscono in modo decisivo e sulle quali l’interpretazione
soggettiva è preponderante e la decisione finale resta controversa. Peraltro anche i nove minuti di
recupero concessi (tre dei quali di extra time) sono sembrati eccessivi.
Anche dopo questa partita i granata sono rimasti imbattuti con l’arbitro di Tivoli e le vittorie salgono a 5
(2 i pareggi).
Non ha dato il rigore solo perché si è reso conto di avere esagerato con i minuti di recupero,da 6 erano diventati 10
Quindi ha sbagliato 2 volte. Diciamo che Simeone è stato superficiale perché la palla partiva da 20 metri. Ma vogliamo parlare anche di Ilkhan? Il tutto nasce da un suo fallo da sprovveduto.
Il fallo, al 98esimo, due minuti oltre il recupero, lo fai per dovere, sempre, per far passare alcuni secondi preziosi.
No, bastava temporeggiare,non puoi fare fallo a 30 metri dalla porta,a meno che non sia costretto. Sarebbe stato poi l’assalto finale con addirittura il portiere avversario in attacco. Gli hai concesso l’ultimo traversone in area.
Ormai le regole del calcio e le relative verifiche video da ogni angolazione hanno portato a confondere, oltre che a perdere, il buon senso e l’entusiasmo per il gioco. Quanti gol non convalidati per fuorigioco millimetrici, e quanti rigori dati e annullati per rilievi assurdi. Dieci anni fa l’improvvida mossa… Leggi il resto »
😁 non ti si può certo dare torto eh però anche prima con gli scudetti “vinti” con i gol fantasma di mezzo metro… (Muntari…) e tutte quelle “sviste” sui gol in netto fuorigioco convalidati e pure interpretazioni fantasiose su i giocatori “rimessi in gioco dal fuorigioco” (trezeguet…) io non lo… Leggi il resto »
la palla arriva da notevole distanza, il braccio è chiaramente largo e aumenta il volume corporeo, quindi il rigore poteva essere tranquillamente concesso, ne sono stati concessi per molto meno …
comunque, SEMPRE CARIE MERD@ !