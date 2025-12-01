Lecce-Torino: il punto sull’arbitro Mariani che ha diretto la sfida persa 2-1 dai granata

Per la trasferta in salento, valida per la tredicesima giornata di campionato, il Torino ha incrociato l’esperto arbitro internazionale Maurizio Mariani, che ha diretto la gara con qualche sbavatura e senza grande affanno. Sebbene nell’episodio clou della gara sia dovuto ricorrere al decisivo aiuto del VAR Marini per poter concedere il giusto penalty, sfuggitogli dal vivo, a favore della squadra di Baroni.



Al 22’ check del VAR per ratificare il gol di Banda, la posizione di partenza al momento del passaggio di

Berisha è regolare poiché il giallorosso è tenuto in gioco per pochi centimetri da Nkounkou.

Pochi ammoniti fino al 78′

Mariani fischia poco e lascia giocare tanto, talvolta concede il vantaggio e non ammonisce nemmeno a fine azione tanto che il primo cartellino giallo giunge solo al 78’: a farne le spese Casadei che interviene in modo scomposto su Coulibaly. Un paio di minuti dopo ammonizione anche per Ramadani che entra in ritardo su Ngonge. Mariani nel giro di pochi minuti estrae tutti i cartellini che aveva tenuto nel taschino fino ad allora: subito dopo, infatti, un altro giocatore giallorosso (Danilo Veiga) ferma fallosamente Aboukhlal che si era liberato bene della marcatura e viene ammonito; all’82’ appare severa l’ammonizione per Coco che ostacola il neoentrato Kaba al limite dell’area.

L’episodio del rigore

All’85’ l’episodio più importante del match: su un calcio d’angolo battuto da Asllani, Coco viene colpito

dietro al polpaccio da Tete Morente in modo netto, probabilmente toccando anche il pallone, Mariani non si avvede e viene richiamato all’On Field Review dal VAR: dopo aver visionato le immagini al monitor, il direttore di gara spiega che il calciatore del Lecce colpisce il piede di quello del Torino e pertanto decreta il calcio di rigore, che poi Asllani fallisce malamente all’89’. Infine al 92’ viene ammonito anche Ngonge per un fallo tattico sulla trequarti granata. Per l’arbitro della sezione AIA di Aprilia si è trattato della ventottesima direzione di una partita del Torino e dopo la gara di ieri il bilancio è in assoluta parità: 13 vittorie, 2 pareggi, 13 sconfitte.