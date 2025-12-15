Con il momentaneo addio di Coco e Masina, il Toro resta a corto di difensori, ma prosegue comunque sulla strada 3-5-2

Nella giornata di oggi sono partiti i giocatori per la Coppa d’Africa, per quanto riguarda il Torino i convocati sono i due difensori Saùl Coco e Adam Masina. Il primo convocato con la nazionale della Guinea Equatoriale affronterà nella prima partita dei gironi, il 24 Dicembre, il Burkina Faso; il secondo, in maglia marocchina, aprirà il torneo domenica 21 contro il Comoros. Con queste due partenze il Toro resta con la coperta cortissima nel reparto difensivo, rimanendo con i soli Maripan e Ismajili e con un Tameze (adattato braccetto) ancora da recuperare totalmente. Nonostante ciò, il nuovo direttore Gianluca Petrachi ha confermato la volontà di proseguire sulla via del 3-5-2.

Quando potrebbero tornare

Il ritorno di Coco e Masina al Filadelfia sarà determinato principalmente dal percorso delle due nazionali. Il Marocco di Masina si trova in un girone particolarmente abbordabile, con Comoros, Mali e Zambia, mentre la nazionale equatoguineana di Coco ha pescato I’Algeria, il Burkina Faso e il Sudan, girone leggermente più complicato. Questa fase terminerà il 31 dicembre (mentre i granata saranno impegnati con Sassuolo e Cagliari) e se Masina o Coco non dovessero qualificarsi per le fasi eliminatorie tornerebbero immediatamente a Torino; in caso contrario dovrebbero rimanere per la fasi eliminatorie che vedranno ottavi di finale (dal 2 al 6 gennaio, mentre il Toro sarà ospite del Verona e poi affronterà il 7 l’Udinese in casa), quarti di finale (il 9 e il 10 gennaio, quando é in programma Atalanta-Torino), semifinale e finale (dal 14 al 18 gennaio, periodo in cui il Toro avrà la Coppa Italia, il 13, e poi ancora la Roma ma in campionato il 18).

Dopo ogni turno, in caso di sconfitta, i giocatori farebbero subito rientro in Italia. Dunque, nella peggiore delle ipotesi i due giocatori granata varcherebbero le porte del fila all’inizio della seconda metà di gennaio.

Mancano le riserve, serve un intervento sul mercato

Se da un lato la partenza di Masina rappresenta una perdita più a livello numerico, date le pochissime presenze del marocchino, che è parso evidentemente di un livello inferiore rispetto ai compagni di reparto, quella di Coco è una perdita importante su tutti i fronti. Pilastro della difesa di Baroni, il 23 granata ha disputato 14 partite su 15 rimanendo sempre in campo (saltando solo il match contro il Como), dimostrando di essere uno dei giocatori su cui Baroni punta di più per la sua difesa. Adesso, al tecnico fiorentino restano solamente Maripàn e Ismajli, altri due giocatori che stanno disputando tutto sommato una buona stagione. Il problema principale sarà quindi la mancanza di riserve, in grado di far rifiatare i titolari a partita in corso e dare freschezza alla difesa. Questo problema nasce sicuramente da alcune valutazioni sbagliate fatte sul mercato. Adesso starà al nuovo ds Petrachi portare il prima possibile nuove forze al reparto arretrato granata, per sopperire alla mancanza dei due africani appena partiti.