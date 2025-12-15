Con la Cremonese si sono visti finalmente tutte e 3 le punte: salta all’occhio il miglioramento di forma del capitano Duvan Zapata

Buone notizie in casa granata, dopo Torino-Cremonese lo si può dire: Zapata sta tornando. Ci vorrà pazienza e attenzione sicuramente, ma il 91 granata sembra mantenere un escalation positiva dal punto di vista della forma fisica e dell’intesa con i compagni. Il Toro ha bisogno della sua fisicità, fondamentale per far salir la squadra anche sui rinvii lunghi che possono arrivare da portiere e difesa. Pedina importantissima per Marco Baroni.

Uomo spogliatoio

Oltre che essere un pezzo dello scacchiere granata fondamentale dentro al campo, Duvàn Zapata è estremamente indispensabile anche fuori dal campo, la sua esperienza nel nostro campionato di Serie A e anche nelle competizioni europee ha fatto di lui un giocatore dal grande carisma, un uomo che può guidare con la sua attitudine e il suo carisma la squadra di Baroni verso nuovi miglioramenti, che servono al Toro per uscire dalla situazione di classifica non estasiante. Sarà inoltre interessante vederlo affiancato al ds Petrachi, da sempre molto legato e vicino ai suoi giocatori, potrebbero essere due personalità in grado di trascinare positivamente la mentalità del resto del gruppo.

Pacchetto attaccanti al completo

Con il ritorno di Zapata il reparto attaccanti affidato a Baroni è finalmente al completo e in piena forma, ora che anche Simeone è rientrato dall’infortunio. Questo aspetto potrà rivelarsi un’arma a doppio taglio, in base a come verrà gestito da Baroni, che dovrà essere bravo a non creare disguidi tra i giocatori (fermo restando che si trattano di 3 giocatori di grande esperienza). Con un Adams imprescindibile e due trascinatori come Zapata e Simeone, sarà curioso scoprire come il tecnico fiorentino deciderà di ruotare il duo d’attacco. Intanto il Toro si gode i suoi tre centravanti, affidando a loro il compito di riportare il Toro più in alto in classifica.