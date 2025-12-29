Il difensore di proprietà del Napoli è uno dei profili più seguiti sul mercato, il Torino ha ora una concorrente per il giocatore

Con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato, diverse squadre di Serie A si stanno già mettendo al lavoro per cercare di ottenere nuovi giocatori che possano rinforzare le proprie rose.

Nelle ultime settimane è parso evidente quanto sia fondamentale per il Torino trovare un nuovo difensore, ma ottenere un giovane di qualità non sarà semplice. I granata nelle ultime settimane hanno infatti mostrato un concreto interesse per Marianucci, che è in cerca di più spazio in campo. Tuttavia, oltre alla trattativa con il Napoli, il Torino dovrà anche cercare di superare la concorrenza della Cremonese, che si è rivelata interessata al giocatore.

Le parole del ds della Cremonese

A rivelare l’interesse della Cremonese per Marianucci è stato il direttore sportivo Simone Giacchetta: “Marianucci è giovane e a noi piacciono i giovani. A Napoli ha giocato poco a causa del livello della squadra, ma è un profilo che ci può interessare“. La squadra lombarda, visto il rendimento positivo in campionato potrebbe quindi valutare di acquistare un nuovo giovane giocatore che possa garantire profondità alla rosa di Nicola.

Marianucci conteso tra i club di Serie A

Nonostante sia stato acquistato dal Napoli per circa 9 milioni, Marianucci al momento vanta una sola presenza con la squadra di Conte. L’italiano dopo aver fatto bene nel corso della passata stagione ha attirato l’attenzione dei partenopei, ma arrivati alla metà del campionato, l’italiano potrebbe già salutare il club. Il classe 2004 è in uscita dal Napoli, e il suo desiderio di trovare più spazio in campo potrebbe far accelerare una possibile alternativa. Al momento Torino e Cremonese sembrano essere le principali contendenti del giocatore, ma solamente con l’apertura del mercato le due società potranno operare liberamente per cercare di ufficializzare l’arrivo del giocatore.