Il giocatore granata, dopo un inizio di stagione deludente potrebbe già tornare in Ligue 1: il Nantes punta su di lui per l’attacco

Nonostante il mercato invernale non sia stato ancora aperto, diverse società stanno già operando per intavolare possibili trattative da poter sviluppare nei prossimi giorni.

Il Torino, oltre alla campagna in entrata che dovrà fare per rinforzare la rosa, sembra essere già pronto per cedere alcuni dei suoi giocatori. Nelle ultime ore è infatti trapelata la voce di mercato che vedrebbe un club della Ligue 1 interessato ad Aboukhlal. L’attaccante marocchino, dopo essere arrivato nel corso della sessione estiva, potrebbe già lasciare il Torino dopo un inizio di stagione decisamente sottotono.

Il Nantes su Aboukhlal

Il Nantes, squadra del campionato francese che attualmente milita nelle ultime posizioni, sarebbe interessato a far ritornare il “cobra” in Francia per aiutare la squadra a centrare l’obiettivo salvezza. Secondo Ouest-France, l’accordo tra i due club sarebbe già stato trovato: si tratterebbe di un prestito fino a giugno con opzione di acquisto, con il Nantes pronto a coprire parte dello stipendio del giocatore. Torino e Nantes sono quindi al lavoro per trovare il giusto accordo che possa soddisfare entrambe le società e che possa permettere ad Aboukhlal di ritrovare continuità in campo.

Poche possibilità per incidere

Aboukhlal al Torino ha disputato solamente 9 partite di campionato, collezionando 0 gol e 0 assist ma solamente due cartellini gialli. L’attaccante marocchino era stato acquistato per diventare un nuovo giocatore prezioso per il 4-2-3-1 di Baroni, ma con il passaggio al 3-5-2, il “cobra”, ha avuto poche possibilità per ritagliarsi spazio in campo. Per questo motivo, l’ex Tolosa, potrebbe vedere di buon occhio il trasferimento al Nantes, dove troverebbe più spazio in campo e ritroverebbe il campionato di Ligue 1, dove già ha fatto bene in passato.