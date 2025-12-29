Torino, è quasi fatta per il diciassettenne Feder Rivas, il trasferimento dovrebbe avvenire in settimana
Dalla Colombia sembra ormai quasi fatta per il trasferimento del classe 2008 Feder Rivas direzione Torino. A dare la notizia su X è l’account colombiano El VBAR Caracol. Il sudamericano dovrebbe trasferirsi in settimana al Toro ed essere aggregato alle giovanili, lasciando l’Atletico Nacional, squadra colombiana di provenienza. Il difensore è stato protagonista con l’under 20 del team colombiano.
