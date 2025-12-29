Toro.it

Torino, è quasi fatta per il diciassettenne Feder Rivas, il trasferimento dovrebbe avvenire in settimana

Dalla Colombia sembra ormai quasi fatta per il trasferimento del classe 2008 Feder Rivas direzione Torino. A dare la notizia su X è l’account colombiano El VBAR Caracol. Il sudamericano dovrebbe trasferirsi in settimana al Toro ed essere aggregato alle giovanili, lasciando l’Atletico Nacional, squadra colombiana di provenienza. Il difensore è stato protagonista con l’under 20 del team colombiano.

TAG:
calciomercato home

ultimo aggiornamento: 29-12-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Andrea63
Andrea63
21 minuti fa

Questo gli porta un po’ di bamba!!!

Kawasaki77
Kawasaki77
23 minuti fa

e vai con le marchetteeeeeee

Calciomercato Torino, dalla Francia: Nantes su Aboukhlal