Il Toro cerca almeno un difensore per rafforzare il reparto, Marianucci resta la prima scelta, ma i granata rifiutano il prestito secco

A breve prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, con l’inizio fissato per il 2 gennaio 2026, e il Toro necessita di intervenire sulla rosa. Gli incontri tra il presidente Urbano Cairo, il nuovo direttore tecnico Gianluca Petrachi e l’allenatore Marco Baroni hanno identificato nel ruolo di difensore il primo obiettivo da raggiungere sul mercato. Negli scorsi giorni il Toro ha sempre più intensificato i contatti per Luca Marianucci del Napoli, su cui però è piombata ultimamente anche la Cremonese che accetterebbe a differenza del Toro l’opzione del prestito secco gradita ai partenopei. I granata preferirebbero inserire un’opzione per il riscatto, data la volontà espressa pubblicamente da Petrachi di creare una rosa di giocatori “non di passaggio”.

La seconda opzione: Carboni

Come seconda opzione per il ruolo di difensore il Toro ha puntato gli occhi su Andrea Carboni, difensore centrale classe 2001 di proprietà del Monza. Carboni inoltre, a differenza di Marianucci, avrebbe il vantaggio di essere di piede mancino e di poter finalmente portare al Toro quel braccetto di sinistra in grado di aprire più velocemente la manovra offensiva e di impostare con più di rapidità sull’esterno, fattore che al Torino manca ormai da parecchio tempo.

La possibilità di un doppio acquisto

In realtà non è da escludere che il Toro possa pensare anche a combinare i due acquisti, provando ad ottenere sia Marianucci che Carbon, o comunque altri 2 profili per il ruolo di difensore. Per ipotizzare questa situazione, però, i granata dovranno portare un altro difensore, già di loro possesso, in uscita e liberare lo spazio per un secondo acquisto. L’unico difensore granata sul mercato è Adam Masina, giocatore che ha dimostrato una qualità inferiore rispetto ai colleghi di reparto e che non ha mai convinto il popolo del Torino. Queste due piste restano calde e da monitorare già dai prossimi giorni.