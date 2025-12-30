Toro.it

Il Toro cerca almeno un difensore per rafforzare il reparto, Marianucci resta la prima scelta, ma i granata rifiutano il prestito secco

A breve prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, con l’inizio fissato per il 2 gennaio 2026, e il Toro necessita di intervenire sulla rosa. Gli incontri tra il presidente Urbano Cairo, il nuovo direttore tecnico Gianluca Petrachi e l’allenatore Marco Baroni hanno identificato nel ruolo di difensore il primo obiettivo da raggiungere sul mercato. Negli scorsi giorni il Toro ha sempre più intensificato i contatti per Luca Marianucci del Napoli, su cui però è piombata ultimamente anche la Cremonese che accetterebbe a differenza del Toro l’opzione del prestito secco gradita ai partenopei. I granata preferirebbero inserire un’opzione per il riscatto, data la volontà espressa pubblicamente da Petrachi di creare una rosa di giocatori “non di passaggio”.

La seconda opzione: Carboni

Come seconda opzione per il ruolo di difensore il Toro ha puntato gli occhi su Andrea Carboni, difensore centrale classe 2001 di proprietà del Monza. Carboni inoltre, a differenza di Marianucci, avrebbe il vantaggio di essere di piede mancino e di poter finalmente portare al Toro quel braccetto di sinistra in grado di aprire più velocemente la manovra offensiva e di impostare con più di rapidità sull’esterno, fattore che al Torino manca ormai da parecchio tempo.

La possibilità di un doppio acquisto

In realtà non è da escludere che il Toro possa pensare anche a combinare i due acquisti, provando ad ottenere sia Marianucci che Carbon, o comunque altri 2 profili per il ruolo di difensore. Per ipotizzare questa situazione, però, i granata dovranno portare un altro difensore, già di loro possesso, in uscita e liberare lo spazio per un secondo acquisto. L’unico difensore granata sul mercato è Adam Masina, giocatore che ha dimostrato una qualità inferiore rispetto ai colleghi di reparto e che non ha mai convinto il popolo del Torino. Queste due piste restano calde e da monitorare già dai prossimi giorni.

Andrea Carboni fa segno ok
Andrea Carboni dell’AC Monza
ultimo aggiornamento: 30-12-2025

Kawasaki77
Kawasaki77
59 secondi fa

Eh bhe. Due nomi che fanno davvero la differenza! Cairese mer.da

mas63simo
mas63simo
32 minuti fa

MICOL PIROZZI il fuffa guru della Gialappas ti fa un baffo .

mas63simo
mas63simo
27 minuti fa
Reply to  mas63simo

fuffaguru

GK 72
GK 72
1 ora fa

La nostra voce nelle trattative vale come il due di picche quando la briscola è fiori…. Ma adesso dobbiamo sorbirci un articolo al giorno di sta roba fino a gennaio? Non ci sono altri argomenti? Stadio Lavori robaldo Ufficio inchieste Vendita società Esonero Baroni Conti del Torino spiegati Ecc….. Vendi… Leggi il resto »

