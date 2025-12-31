Calciomercato Torino / Il marocchino vicino al ritorno in Francia: Toro e Nantes hanno fretta di chiudere la trattativa

Mancano ormai pochi giorni all’apertura del calciomercato invernale. Il Torino, dopo il deludente mercato estivo condotto da Vagnati, si prepara ad affrontare la prima sessione di Petrachi dal suo ritorno in granata. Il nuovo direttore sportivo ha chiarito nelle scorse settimane che non sarà un mercato di rivoluzione, bensì di riparazione.

In quest’ottica, la prima “riparazione” urgente riguarda Zakaria Aboukhlal. A cinque mesi dal suo arrivo in Italia, il marocchino è già finito ai margini del progetto: appena 235 i minuti collezionati in stagione, numeri che lo rendono di fatto un esubero.

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile ritorno in Ligue 1. Il Nantes, infatti, sarebbe pronto a riportare Aboukhlal in Francia, con entrambe le società interessate a chiudere l’operazione in tempi brevi.

La base su cui le due società stanno trattando è un prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. Una soluzione che accontenterebbe tutti: il Nantes, attualmente invischiato nella lotta per non retrocedere e fermo al 17° posto in campionato, avrebbe bisogno di rinforzi immediati.

Toro, l’importanza delle uscite

Il Toro, dal canto suo, potrebbe monetizzare un giocatore già fuori dal progetto e liberare spazio in lista, passaggio fondamentale per muoversi con maggiore libertà sul mercato in entrata.

In questo senso, le uscite avranno un peso decisivo per garantire quella “riparazione” promessa da Petrachi.

Aboukhlal: un investimento fallimentare

Aboukhlal, a ben vedere, rappresenta il simbolo della confusione del mercato estivo targato Vagnati. Gli 8 milioni più bonus versati nelle casse del Tolosa avrebbero dovuto consegnare a Baroni un esterno offensivo ideale per il 4-2-3-1.

I risultati negativi iniziali e il successivo passaggio alla difesa a tre hanno però tagliato fuori il marocchino, incapace di adattarsi sia al ruolo di esterno a tutta fascia sia a quello di centravanti puro.