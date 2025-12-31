Il classe 2003 del Cagliari resta nel mirino ma prima c’è da sbloccare il mercato in uscita
Manca ormai poco all’apertura del mercato di gennaio. Dopo il fallimentare mercato estivo firmato Vagnati, il Torino si prepara ad affrontare la prima sessione sotto la gestione di Petrachi dal suo ritorno in granata. Come dichiarato dallo stesso direttore sportivo, non sarà un mercato di rivoluzione, ma di riparazione.
Per il centrocampo resta caldo il nome di Matteo Prati. Il classe 2003 del Cagliari, reduce dal gol segnato proprio contro il Toro, continua a essere monitorato dalla dirigenza granata in vista della prossima sessione. Già sondato in primavera, quando il Torino era alla ricerca di un possibile sostituto di Ricci, allora in aria di addio, il profilo del centrocampista italiano torna d’attualità anche in questa sessione.
Lanciato da Ranieri due stagioni fa, Prati aveva trovato poco spazio nella passata stagione, collezionando appena 12 presenze sotto la guida di Nicola. Quest’anno, invece, con Pisacane in panchina, sta ottenendo maggiore continuità, ritagliandosi un ruolo sempre più centrale nello scacchiere rossoblù.
Prati obiettivo concreto, ma prima le cessioni
Centrocampista strutturato, capace di abbinare quantità e qualità, Prati può dunque ripresentarsi come un’opzione concreta per il futuro prossimo.
Prima di pensare alle entrate, però, il Toro dovrà sciogliere i nodi legati alle uscite. In vista di eventuali innesti a gennaio, la società è infatti chiamata a sfoltire la rosa, piazzando alcuni esuberi e liberando spazio in lista anche per ulteriori giocatori in attivo da altri reparti.
Toro, la situazione delle uscite
Sul fronte partenze, il Monza resta vigile sulla situazione di Emirhan Ilkhan, mentre per Aboukhlal prosegue il dialogo con il Nantes sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il nodo principale rimane però quello legato a Ilic.
Il serbo, già indicato come possibile partente in estate, resta uno dei candidati più concreti all’uscita anche in questa sessione. Le eventuali entrate, e la situazione di Prati in particolare, sono dunque strettamente legate alla capacità del Toro di sbloccare il mercato in uscita.
Prati sarebbe la riserva di Asslani: serve?
Prendere la tangenziale diramazione nord, ci sono parecchie uscite…..vai petrachi.