Calciomercato Torino / Sondaggio della società biancoceleste per il centrocampista serbo: già in passato Lotito lo aveva cercato

La Lazio ha posato i propri occhi su Ivan Ilic. E non è la prima volta che ciò accade. Il centrocampista serbo piace al tecnico Maurizio Sarri e già in passato era finito nel mirino della società biancoceleste, ma la trattativa non era mai decollata. Ora Claudio Lotito è tornato a bussare alla porta di Urbano Cairo, anche se per il momento non ha avanzato ancora alcuna offerta ufficiale.

Calciomercato Torino: possibile scambio Ilic-Belahyane

L’idea della Lazio è quella di imbastire uno scambio con Reda Belahyane, centrocampista franco-marocchino classe 2004 che in biancoceleste sta trovando pochissimo spazio. Belahyane è una mezzala di qualità che Marco Baroni conosce molto bene avendolo allenato prima al Verona e poi proprio nella Capitale nella seconda parte della scorsa stagione. I discorsi tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni, da parte del Torino c’è comunque disponibilità ad ascoltare eventuali proposte per Ilic, considerato anche che il contratto del calciatore scadrà nel 2027 e che in questi anni in granata non ha mai veramente convinto, mostrando solamente a tratti le proprie qualità.

Belahyane non è comunque l’unico centrocampista che il Torino sta seguendo in questa sessione di mercato: piace infatti anche Matteo Prati del Cagliari.