Se l’ex Tolosa può tornare in Francia, c’è chi come Ilkhan (ma non solo) è a caccia di spazio: ecco tutti i casi

Urbano Cairo dopo la sconfitta del Torino contro il Cagliari aveva ribadito come nessun giocatore avesse fino a quel momento manifestato l’intenzione di lasciare il Torino a gennaio. In realtà nella finestra invernale dei movimenti in uscita ci saranno. Sono almeno 5 i giocatori sul mercato per via di caratteristiche non congrue al sistema di gioco, oltre che per necessita della società di effettuare delle cessioni per poter operare in entrata.

Ilkhan e Njie, possibile partenze in prestito

Emirhan Ilkhan e Alieu Njie, rispettivamente classe 2004 e 2005, sono tra i possibili giocatori in lista per partire durante la sessione del mercato invernale. I due ragazzi, infatti, hanno trovato poco spazio in queste prime 17 giornate di campionato: Njie ha collezionato appena 17 minuti, mentre Ilkhan 70; il centrocampista turco ha dato sempre una buona impressione laddove è stato impiegato, a differenza dell’attaccante svedese ancora fuori forma. Dunque il mercato di gennaio può rappresentare un’opportunità per entrambi di trovare spazio altrove per poi tornare al Toro la prossima stagione, da tenere d’occhio Ilkhan che piace al Monza e che potrebbe sbloccare l’affare Andrea Carboni.

Biraghi e Masina: con l’offerta giusta possono lasciare il Toro

Se Aboukhlal sembra ormai vicino al Nantes, Biraghi e Masina sono fuori dalle rotazioni principali già da tempo. I due, nonostante una presenza discreta a inizio stagione, non hanno poi trovato spazio successivamente, con il tecnico granata che ha sempre preferito altre soluzione ai due. Dunque anche per loro il mercato di gennaio si prefigura un’opportunità di trovare spazio altrove e per la società di sfoltire la rosa, procedendo con acquisti mirati.