Cremonese in pole per il centrale classe 2004: accordo con il Napoli per un prestito fino a giugno

Sembrerebbe tramontata per il Toro l’ipotesi Marianucci, uno dei nomi più vociferati in casa granata negli ultimi giorni. Il centrale classe 2004 di proprietà del Napoli è infatti diretto verso Cremona, dove la Cremonese ha raggiunto l’accordo con il Napoli sulla base di un prestito fino a giugno 2026.

Luca Marianucci of SSC Napoli in action during the Serie A football match between AC Milan and SSC Napoli. AC Milan won 2-1 over SSC Napoli.
ultimo aggiornamento: 02-01-2026

