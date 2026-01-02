Cremonese in pole per il centrale classe 2004: accordo con il Napoli per un prestito fino a giugno
Sembrerebbe tramontata per il Toro l’ipotesi Marianucci, uno dei nomi più vociferati in casa granata negli ultimi giorni. Il centrale classe 2004 di proprietà del Napoli è infatti diretto verso Cremona, dove la Cremonese ha raggiunto l’accordo con il Napoli sulla base di un prestito fino a giugno 2026.
Premesso che non si discute sulla giustezza delle critiche alle attività della Cairese, mi sembra che in questo caso fosse chiaro che l’interesse al giocatore fosse direttamente collegato alla possibilità di acquistarlo; siccome il Napoli non vuole al momento perdere il controllo del giocatore lo stesso viene dato in prestito… Leggi il resto »
