Petrachi tenta l’assalto al giovane centrale brasiliano: si lavora su un prestito con diritto di riscatto

Si è ufficialmente aperta la sessione di calciomercato invernale, il primo per Petrachi dal suo ritorno in granata. Tra le tante situazioni su cui mettere mano, l’obiettivo principale resta un innesto per la difesa. Negli ultimi giorni il nome di Marianucci del Napoli sembrava essere quello più vicino, ma i partenopei hanno trovato un accordo con la Cremonese, con il classe 2004 ormai quindi diretto verso Cremona.

Sfumato, con ogni probabilità, l’arrivo del centrale, Petrachi ha individuato un nuovo obiettivo per il pacchetto arretrato. Si tratta di David Ricardo, centrale del Botafogo classe 2002. Nonostante il brasiliano abbia un contratto fino al 2028, Petrachi sta provando a convincere il Botafogo con un prestito con diritto di riscatto.

I 9 milioni di euro fissati dal club carioca, al momento, sono però ritenuti una cifra troppo elevata dal ds. Oltre all’offerta del Toro, in precedenza sul centrale brasiliano si era mosso anche il Bologna, chiedendo informazioni al Botafogo. Trattativa quindi da monitorare in attesa di ulteriori aggiornamenti.