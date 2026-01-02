Toro.it

Petrachi tenta l’assalto al giovane centrale brasiliano: si lavora su un prestito con diritto di riscatto

Si è ufficialmente aperta la sessione di calciomercato invernale, il primo per Petrachi dal suo ritorno in granata. Tra le tante situazioni su cui mettere mano, l’obiettivo principale resta un innesto per la difesa. Negli ultimi giorni il nome di Marianucci del Napoli sembrava essere quello più vicino, ma i partenopei hanno trovato un accordo con la Cremonese, con il classe 2004 ormai quindi diretto verso Cremona.

Sfumato, con ogni probabilità, l’arrivo del centrale, Petrachi ha individuato un nuovo obiettivo per il pacchetto arretrato. Si tratta di David Ricardo, centrale del Botafogo classe 2002. Nonostante il brasiliano abbia un contratto fino al 2028, Petrachi sta provando a convincere il Botafogo con un prestito con diritto di riscatto.

I 9 milioni di euro fissati dal club carioca, al momento, sono però ritenuti una cifra troppo elevata dal ds. Oltre all’offerta del Toro, in precedenza sul centrale brasiliano si era mosso anche il Bologna, chiedendo informazioni al Botafogo. Trattativa quindi da monitorare in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Gianluca Petrachi
Gianluca Petrachi, ds

TAG:
calciomercato home

ultimo aggiornamento: 02-01-2026

Iscriviti
Notificami
11 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Scimmionelli
Scimmionelli
6 ore fa

Ma per fortuna che c’e’ Il Cairo!
Ma fatela finita con questa abitudine
di proiettare su Cairo tutte le colpe
della vostra vita da tordi frustrati
La torda vi ha messo le corna
il giorno di Capodanno?
Colpa di Cairo!
E lasciate Petrachi lavorare in pace…

Kawasaki77
Kawasaki77
6 ore fa
Reply to  Scimmionelli

E’ un vero peccato che tu non abbia perso qualche dito a capodanno.

Berggreen
Berggreen
5 ore fa
Reply to  Kawasaki77

Dito a Capodanno? Semmai la lingua, visto che spara cazzate.

GK 72
Kawasaki77
Kawasaki77
6 ore fa
Reply to  GK 72

Adesso la scimmia si masturba…

Berggreen
Berggreen
5 ore fa
Reply to  GK 72

Lì era palesemente fatto.

Berggreen
Berggreen
5 ore fa
Reply to  Scimmionelli

E chi lo tocca….ha già rapito un bambino in Colombia. Dicono sia un piccolo tennista ibrido.

Last edited 5 ore fa by Berggreen
ToroinUSA
ToroinUSA
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

Guarda, io penso che tu debba soltanto tifare per la squadra che preferisci e anche idolatrare il presiniente come sei solito fare. Lascia in ogni caso per te le tue idee su chi sono (essendo generico nelle tue stolte accuse, includi anche me, di conseguenza) e su cose faccio e… Leggi il resto »

ToroinUSA
ToroinUSA
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

e ti dirò di più, ma giusto un attimo mentre mi prendo un caffè, perché poi ho molte altre cose più importanti da fare piuttosto che risponderti ulteriormente: Io sono abituato a prendermi le mie responsabilità e le mie colpe, nella vita come sul lavoro e, se sbaglio un lavoro,… Leggi il resto »

Lukbaz
Lukbaz
1 ora fa
Reply to  ToroinUSA

È un paramecio non è dotato di funzione riflessiva. Mangia e caga solamente

Kawasaki77
Kawasaki77
6 ore fa

Ma per fortuna che c’è il Ricardo…
Fatela finita con sta agonia.
Scoppia nano di mer.da

Last edited 6 ore fa by Kawasaki77

Toro, frenata per Marianucci: la Cremonese ha l’accordo con il Napoli

Chi è David Ricardo, il centrale del Botafogo che piace al Torino