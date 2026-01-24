I precedenti di Como-Torino: sabato si terrà il 15esimo confronto tra le due formazioni, il bilancio vede ancora i granata avanti

Sabato 24 gennaio il Torino sarà ospite del Como allo stadio Sinigaglia per la 22ª giornata di campionato. Si tratterà del 15° incontro nella storia tra le due squadre, con un bilancio che finora sorride ai granata, ma in questa occasione i padroni di casa partono come favoriti. Nelle 14 sfide precedenti, il Torino ha vinto sei volte, il Como quattro, mentre altre quattro partite si sono concluse in parità. Nell’ultimo precedente, i lariani sono riusciti ad accorciare le distanze, rendendo il bilancio più equilibrato in vista della prossima sfida.

Il 13 aprile del 2025 il Como è tornato a ospitare il Torino, dopo 22 anni dall’ultima volta. In quell’occasione, gli uomini di Fabregas sono riusciti a imporsi su quelli di Vanoli con il risultato di 1-0, grazie alla rete realizzata da Douvikas. Nel corso dell’incontro i granata hanno tentato in più occasioni a riprendere il risultato, fino a essere riusciti a trovare il momentaneo pareggio con la rete di Ilic. Il gol sembrava potesse permettere al Torino di non uscire sconfitto dal campo, ma il doppio tocco di Biraghi sulla battuta del calcio d’angolo fu determinante per l’annullamento della rete.

La sconfitta nel 2003

Nel maggio del 2003, Como e Torino si affrontarono in Serie A in una sfida ormai senza pressioni di classifica, dato che entrambe le squadre erano già retrocesse. A prevalere furono i padroni di casa, che vinsero 1-0, grazie alla rete di Benin all’83’. Quella sconfitta non aiutò i granata a migliorare la loro posizione in classifica, mentre anzi contribuì a condannare il Torino all’ultimo posto al termine della stagione.

L’ultimo successo del Torino

L’ultimo successo del Torino in trasferta contro il Como in Serie A risale all’11 giugno 1989, in una partita ricca di emozioni e gol. I granata riuscirono a imporsi con un 3-2, grazie alle reti di Muller, Marangon e Benedetti, in una sfida che per un momento mantenne vive le speranze di salvezza. Tuttavia, la gioia durò poco: la sconfitta nell’ultima giornata contro il Lecce decretò la retrocessione del Torino.

La vittoria nel 1976

Nell’aprile del 1976 il Torino fece visita al Como con grande fiducia, reduce da una vittoria sulla Juventus che aveva consolidato il primo posto in classifica. A seguito del successo del derby i granata fecero visita ai lariani per disputare la gara valida per la 25a giornata di campionato. L’incontro tra le due formazioni fu molto combattuto, ma ad avere la meglio furono i granata grazie alla rete di Graziani. Quella vittoria si rivelò poi determinante per la vittoria dello scudetto in quella stessa stagione.