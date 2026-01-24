Il difensore della Dinamo Mosca nel corso della sua presentazione per il nuovo club ha rilasciato qualche dichiarazione anche sul Torino

Nel corso della presentazione per il Dinamo Mosca, Ricardo tra le numerose dichiarazioni rilasciate ha parlato anche del corteggiamento del Torino che fino all’ultimo ha provato a ingaggiarlo.

Il difensore brasiliano ha iniziato la sua conferenza ringraziando la società per aver puntato su di lui: “Un grande ringraziamento al club. Capisco quanto impegno sia stato profuso per ingaggiarmi. Sono molto felice di unirmi alla Dinamo”. Successivamente, il classe 2002 ha parlato della trattativa di mercato e di cosa l’ha portato a scegliere la sua nuova squadra: “Ho ricevuto altre offerte, ma la Dinamo è sempre stata la mia priorità. Anche il Torino voleva che mi unissi a loro, ma ho scelto la Dinamo perché mi piaceva molto il progetto“. L’obiettivo di Ricardo è chiaro: diventare un punto fermo della squadra e cercare di vincere qualche trofeo in futuro per contribuire a realizzare le ambizioni del club: ” Sono sicuro che sia stata la scelta giusta. Voglio scendere in campo il prima possibile per aiutare la squadra a raggiungere risultati. Spero di trascorrere molti anni qui, vincere trofei e scrivere il mio nome nella storia della Dinamo”.