Il difensore della Dinamo Mosca nel corso della sua presentazione per il nuovo club ha rilasciato qualche dichiarazione anche sul Torino
Nel corso della presentazione per il Dinamo Mosca, Ricardo tra le numerose dichiarazioni rilasciate ha parlato anche del corteggiamento del Torino che fino all’ultimo ha provato a ingaggiarlo.
Il difensore brasiliano ha iniziato la sua conferenza ringraziando la società per aver puntato su di lui: “Un grande ringraziamento al club. Capisco quanto impegno sia stato profuso per ingaggiarmi. Sono molto felice di unirmi alla Dinamo”. Successivamente, il classe 2002 ha parlato della trattativa di mercato e di cosa l’ha portato a scegliere la sua nuova squadra: “Ho ricevuto altre offerte, ma la Dinamo è sempre stata la mia priorità. Anche il Torino voleva che mi unissi a loro, ma ho scelto la Dinamo perché mi piaceva molto il progetto“. L’obiettivo di Ricardo è chiaro: diventare un punto fermo della squadra e cercare di vincere qualche trofeo in futuro per contribuire a realizzare le ambizioni del club: ” Sono sicuro che sia stata la scelta giusta. Voglio scendere in campo il prima possibile per aiutare la squadra a raggiungere risultati. Spero di trascorrere molti anni qui, vincere trofei e scrivere il mio nome nella storia della Dinamo”.
Non è che hai fatto uno sforzo… La cairese come unico progetto sportivo ha la coppa fair play!!!
Strano che ci conoscano anche all’estero ormai…non mi spiego il motivo, oppure secondo qualcuno (ben pochi) siamo una società in costante crescita da vent’anni. Mah saranno punti di vista, a me non sembra, però magari sbaglio io perché ce ne sono ventimila che ogni domenica mi dimostrano il contrario, sono… Leggi il resto »
A parte tutto, ci sarebbe servito, ma di quale progetto parla? A Mosca? Nel nulla cosmico? Caro Ricardo l’unico progetto che hai visto è stato qualche numero in più, ma va a raccogliere patate, è meglio