Le parole di D’Aversa prima della gara in trasferta contro l’Udinese valevole per la 35a giornata di Serie A

D’Aversa ha parlato dell’imminente sfida contro l’Udinese e dell’importante appuntamento del 4 maggio:“Un appuntamento importante per la storia di questo club, una partita importante perché affrontiamo una squadra forte quindi è importante sia per la classifica ma anche a livello personale e misurarsi con quelli che , in questo momento, sono davanti a noi. sulla continuità ha detto:” I ragazzi stanno facendo un percorso importante, è chiaro che dobbiamo avere l’obiettivo di non fermarci , di non rallentare ma oggi affrontiamo una squadra che, in questo momento, è 3 punti avanti a noi e tra noi e loro c’è anche un altra squadra. Quindi quello che dobbiamo cercare di fare, sapendo delle difficoltà e della bravura della squadra avversaria che andiamo a affrontare, è cercare di fare il massimo risultato perché abbiamo sempre dimostrato di scendere in campo per giocarsela con tutti e quindi in maniera spensierata, anche oggi, affronteremo questa partita cercando di arrivare all’appuntamento importantissimo di storia, amore e passione che è quello di Superga con il miglior risultato possibile”.

Sulle scelte di formazione ha detto: “Ragiono sempre sul non creare alibi per la squadra e soprattutto siamo in 22, dove ci sono delle assenze ci sono delle opportunità, quindi mi piace ragionare in maniera positiva. Come ho sempre detto spesso meriterebbero tutti di giocare, di subentrare e quindi oggi c’è la possibilità per altri di dimostrare il proprio valore”.