In conferenza Vanoli ha parlato del nuovo acquisto in attacco arrivato all’ultimo giorno di mercato: ecco dove vedremo Salama

Alla vigilia di Toro-Genoa, Vanoli ha voluto fare chiarezza sull’arrivo di Salama, attaccante appena arrivato dallo Stade Reims. Durante la conferenza stampa, l’allenatore granata ha sottolineato un aspetto importante per evitare fraintendimenti: “Ci tengo a chiarire che Salama non è stato preso per sostituire Zapata“. Con questa affermazione, Vanoli ha voluto spegnere sul nascere le perplessità che vedevano il giocatore come il sostituto dell’infortunato Duvan. Il mister ha spiegato che la sua scelta di ingaggiare Salama è stata dettata dalla necessità di rinforzare l’attacco, ma con un’altra visione: “Dopo l’infortunio di Njie, abbiamo preso un giocatore che può fare l’esterno e in caso di necessità la punta.”

Un giocatore per la trequarti

Vanoli ha continuato a chiarire il ruolo che Salama ricoprirà nella squadra. Il tecnico ha messo in evidenza la sua versatilità: “Salama non è un attaccante centrale puro come Zapata, ma può ricoprire anche il ruolo di esterno. È arrivato per giocare sulla trequarti e per dare opzioni diverse, in particolare dopo l’assenza di Njie.” In sostanza, non solo il giovane attaccante avrà il compito di supportare la linea offensiva, ma sarà anche un elemento aggiuntivo sull’esterno dell’attacco, adattandosi alle necessità del gioco.

Pronto per la panchina e motivato

Infine, Vanoli ha parlato delle condizioni fisiche di Salama e della sua motivazione: “È arrivato motivato, ha minutaggio nelle gambe e lo porterò in panchina”. Con queste parole, l’allenatore ha confermato che il nuovo acquisto è già pronto a entrare in campo, anche se inizialmente partirà dalla panchina. La sua motivazione è stata un aspetto positivo per Vanoli, che ha ricevuto anche ottime referenze dal direttore sportivo, nonostante inizialmente non conoscesse personalmente il giocatore. “Non lo conoscevo, ma me ne ha parlato bene il direttore”, ha concluso Vanoli, dando fiducia al nuovo arrivo.