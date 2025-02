Dopo aver esonerato Abate e aver annunciato Liverani, c’è stato nella notte un dietrofront ed è stato richiamato il tecnico appena esonerato

Ciammaglichella, centrocampista classe 2005 della Primavera granata, ha fatto il tanto atteso salto in Prima squadra del Torino in questa stagione, ma nonostante il suo grande talento, ha trovato poco spazio sotto la guida di Vanoli. Questo ha portato la società a decidere di mandarlo in prestito alla Ternana, in Serie B, per garantirgli continuità e un’esperienza fondamentale per la sua crescita. La Ternana rappresenta una vetrina importante per il giovane, che si prepara a giocare in una squadra di livello che lotta per la promozione in Serie A.

Un’opportunità fondamentale nella Ternana

Il prestito a Ternana è una grande occasione per Ciammaglichella, che si inserisce in un ambiente altamente competitivo. La squadra umbra è attualmente al secondo posto in Serie B, a soli tre punti dalla vetta, e ha come obiettivo la promozione in Serie A. Questo offrirà al giovane centrocampista l’opportunità di mettersi in evidenza in un contesto molto stimolante. La sua prima partita con la maglia della Ternana sarà contro l’Arezzo lunedì sera, una sfida che rappresenta un importante banco di prova per il ragazzo, che potrebbe ritagliarsi uno spazio fondamentale nella formazione di mister Abate.

Caos in casa Ternana: il cambio di allenatore

Il trasferimento di Ciammaglichella alla Ternana arriva in un periodo di grande instabilità a livello dirigenziale. Infatti, il presidente D’Alessandro ha esonerato l’allenatore Abate per chiamare Liverani. Tuttavia, nella notte, la situazione è cambiata nuovamente, e Abate è stato richiamato alla guida della squadra, creando un vero e proprio caos. Nonostante la turbolenza che sta attraversando la squadra, l’arrivo di Ciammaglichella offre comunque un’importante opportunità per il ragazzo, che dovrà adattarsi velocemente al nuovo ambiente e sfruttare al massimo questa chance per dimostrare il suo valore.