Per il difensore sempre meno spazio dal cambio modulo in poi, con l’arrivo di Biraghi il minutaggio potrebbe restringersi ancora

Fino a metà stagione, Masina era una figura centrale nella difesa a tre granata, impiegato come braccetto di sinistra nel 3-5-2. In questo assetto, il difensore trovava la sua posizione naturale come parte della linea di difesa, con la possibilità di spingersi in avanti quando necessario. Grazie alla sua esperienza e fisicità, Masina era considerato una pedina importante per mister Vanoli, che sfruttava la solidità difensiva della squadra e la capacità del giocatore di coprire ampie zone di campo. L’adattamento al sistema era stato positivo e il suo ruolo all’interno della squadra sembrava consolidato.

Il cambio modulo e il calo del minutaggio

Da dicembre in poi Vanoli ha attuato un cambio di modulo che ha influito molto sulla stagione di Masina. Il nuovo allenatore ha infatti optato per il 4-2-3-1, una disposizione tattica che ha visto il difensore marocchino ridurre notevolmente il suo impiego. Nel sistema a quattro, Masina ha avuto meno spazio, poiché gli è stato preferito Borna Sosa e di conseguenza, da fine dicembre in poi, Masina ha visto il suo minutaggio diminuire drasticamente, con mister Vanoli che ha preferito altre soluzioni.

L’arrivo di Biraghi e l’incertezza per il futuro

Il mercato di gennaio ha portato con sé l’arrivo di Cristiano Biraghi, terzino sinistro che, sebbene abbia caratteristiche diverse, potrebbe influire ulteriormente sulle scelte di Vanoli. Con la sua esperienza in Serie A e il suo impiego costante nel ruolo di terzino sinistro, Biraghi potrebbe aumentare la concorrenza per Masina, relegandolo ulteriormente in fondo alle rotazioni della squadra. In un Torino che cerca di ottimizzare ogni risorsa per la seconda parte della stagione, la possibilità che Masina trovi ancora meno spazio non è da escludere, con un futuro che sembra sempre più incerto per il difensore.