Sin dall’infortunio di Zapata Vanoli ha chiesto alla società, in maniera velata e non solo, una punta: il mister però non è stato ascoltato

Un’altra sessione di calciomercato è alle spalle, dopo un lungo mese di gennaio colmo di trattative. Il Torino ha in parte rivoluzionato la rosa, vendendo due giocatori importanti come Vojvoda e Ilic e accogliendo invece Elmas, Casadei, Biraghi e Salama. Acquisti sicuramente di livello – i primi tre più del francese – ma noterete che manca qualcosa: ovviamente la punta. Sin da quando si è infortunato Zapata, 124 giorni fa, è stato promesso dalla società che ci si sarebbe fatti trovare pronti per il mercato di gennaio, con il sostituto già individuato: la finestra invernale però è finita, e di vere punte al Filadelfia non ne sono arrivate.

Gli appelli di Vanoli

Tra tutti, mister Vanoli è stato quello che si è speso maggiormente per la causa, chiedendo a gran voce un sostituto del colombiano sin dal giorno dopo il brutto infortunio. Nei 4 mesi che sono passati da quella sfida contro l’Inter, il tecnico più volte tra conferenze e interviste ha richiesto un intervento, sperando di poter essere accontentato dalla società. In primis proprio a ottobre, quando a margine della cerimonia di consegna del Pallone Granata affermò: “Ho parlato con Cairo e Vagnati, resteremo così fino al mercato di gennaio“. Dopo il derby d’andata, invece, dichiarò di avere fiducia nella società, dando per scontato che l’attaccante sarebbe arrivato nel mercato invernale (“Direttore e presidente mi sono vicini, non penso a gennaio, anche se sono convinto che arriveranno i rinforzi di cui necessitiamo a inizio gennaio“).

L’ultimo mese

La cosa si è ripetuta poi molto più spesso nell’ultimo mese, quando pressoché in tutte le interviste ha punzecchiato la dirigenza fino al punto di non voler più parlare di mercato; l’ultima volta, per esempio, dopo il pareggio di Bergamo. In quell’occasione ha affermato con più incertezza: “Finché c’è il mercato aperto spero che arriverà una punta, ma devo anche capire le esigenze del club. Ho chiesto il sostituto di Duvan, non è facile trovarlo“. Ora il mercato è finito, e l’allenatore non è stato ascoltato, o meglio accontentato dal club: ovviamente Vanoli andrà avanti così e continuerà a lottare per la salvezza con le armi che gli sono state date, ma il modo in cui è stato gestito il post-Zapata non può essere cancellato.