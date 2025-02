La punta dal mercato non è arrivata e davanti Adams è il titolare. Da qui a fine stagione, l’attacco è sulle spalle dello scozzese

Vanoli una cosa aveva chiesto dal mercato: l’attaccante che sostituisse l’infortunato Duvan Zapata. Ma non è stato accontentato. Molto probabilmente il tecnico avrebbe voluto variare ogni tanto dal 4-2-3-1 al 3-5-2 o al 4-2-4. Inoltre Adams e Sanabria, gli unici due attaccanti in rosa che possono fare la punta centrale, non sono veri numeri 9 e con una sponda fisica potrebbero rendere di più. In vista di questo importante finale di stagione, il ruolo di terminale offensivo sarà quindi di Adams: è lui la punta del Toro. L’attacco è sulle sue spalle. Sanabria proverà ad insidiarlo ma al momento lo scozzese è decisamente più avanti nelle gerarchie considerato il rendimento Adams ha fame di gol e non vuole fermarsi sul più bello.

Una buona stagione

Lo scozzese non aveva mai giocato in Serie A. Una volta svincolato dal Southampton, fresco di promozione in Premier League e adesso all’ultimo posto con Juric in panchina, ha sposato il progetto granata: il suo impatto è stato ottimo. Finora ha giocato 22 partite e ha saltato soltanto il derby d’andata per problemi fisici: finora in campionato ha collezionato 7 gol, 2 assist. Ogni partita che passa, migliora sempre di più il suo adattamento con il calcio italiano. Un calcio meno fisico e impulsivo ma più tattico e di movimento.

In casa cerca il gol

I due assist sono arrivati in Torino-Atalanta 2-1 (per Ilic) e Udinese-Torino (per Ricci). I gol invece sono arrivati in Torino-Atalanta 2-1, Verona-Torino 2-3, Torino-Lazio 2-3, Empoli-Torino 0-1, Udinese-Torino 2-2 e Torino-Cagliari 2-0 (doppietta). In casa, non ha mai segnato in due partite di fila: dopo la doppietta contro i sardi, quale occasione migliore per la gara in casa contro il Grifone? La squadra si affida a lui per trovare la via del gol. Adams ha conquistato i tifosi e vuole prendersi sempre di più il Toro. Il numero 18 si è dimostrato e continua a dimostrare di essere un ottimo giocatore.