Ora c’è più concorrenza per Borna Sosa, esterno croato del Torino. Non solo più Masina, adesso c’è anche Biraghi

In questa sessione di calciomercato che si è appena chiusa, il Torino si è mosso anche in difesa. Dalla Fiorentina è arrivato il terzino sinistro Cristiano Biraghi. Giocatore di esperienza, può dare una grossa mano al Toro. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, ai granata basteranno 100 mila euro per riscattarlo in estate. Inoltre, Masina è stato sondato dal Bologna e richiesto dal Gremio in Brasile ma non è partito. Ora così c’è maggiore concorrenza per Borna Sosa. In questo momento il croato è il titolare, ma deve fare attenzione soprattutto perché Biraghi è un terzino di spinto e conosce bene la Serie A.

Sosa e una stagione mediocre

Il rendimento di Borna Sosa, da quando il Torino è passato dal 3-5-2 al 4-2-3-1, è migliorato e non di poco. Nella difesa a 4, come terzino puro e non esterno a tutta fascia, è molto più a suo agio. Anche perché non ha dimostrato grandi doti offensive, è un giocatore da palleggio e difensivo. I numeri lo penalizzano. Ha giocato finora 17 partite: 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. Score da implementare in qualche modo. Biraghi farà di tutto per soffiargli il posto. Anche perché l’unico ruolo dove può giocare nel 4-2-3-1 l’ex Fiorentina è proprio quello. Masina invece può essere adattato come difensore centrale.

Il riscatto si complica

Mancano 15 partite alla fine del campionato. Sosa gioca anche perché in estate il Torino deve capire cosa fare con lui. Il numero 24 è arrivato dall’Ajax in prestito. Prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Cifra non bassa. Se non verrà riscattato, farà ritorno in Olanda. In questi ultimo mesi della stagione 2024/2025, nella fase più bollente della Serie A, Borna Sosa si gioca il suo futuro e il suo possibile riscatto. Riscatto che, viste le prestazioni sufficienti e niente di più, si complica.