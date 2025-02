Nonostante sia a rischio il passaggio allo Spartak Mosca, Ilic rimane in uscita: tutti i paesi in cui il mercato è ancora aperto

Un fulmine a ciel sereno, una notizia inaspettata quando tutto sembrava fatto. Nei giorni scorsi Ivan Ilic si è sottoposto alle visite mediche con lo Spartak Mosca dopo che i russi e il Toro avevano trovato un accordo per il suo trasferimento; l’annuncio dell’ufficialità è però tardato ad arrivare, e questo ha alimentato le perplessità di molti tra tifosi e addetti ai lavori. E i dubbi, effettivamente, erano fondati. Dejan Stankovic, allenatore dei moscoviti, in un’intervista a Match TV ha infatti dichiarato: ““Ilic qui da noi? Non credo che ciò accadrà… Molto probabilmente no ma siamo nel bel mezzo del mercato, tutto può cambiare dall’oggi al domani”. Dichiarazioni che lasciano dunque Cairo e Vagnati di sasso, dato che c’erano in ballo più di 20 milioni di euro.

E ora?

A questo punto è seriamente a rischio il passaggio del centrocampista serbo ai biancorossi, ma in qualche modo l’ex Verona dovrà lasciare Torino: sia perché non è stato inserito nella lista per la Serie A, quindi non potrebbe scendere in campo fino a fine stagione, sia perché il club granata ha la necessità di ottenere quei 20 milioni che erano già stati messi in conto. Ma allora dove può andare il numero 8? Ancora in diversi paesi la finestra di calciomercato invernale è aperta, ma ovviamente affinché il giocatore accetti devono arrivare proposte da squadre che militano in campionati da lui ritenuti importanti per il prosieguo della sua carriera. Tra questi i più papabili sono proprio la Russia, in cui le trattative chiudono il 20 febbraio, la Turchia (11 febbraio) o magari gli Stati Uniti; altra opzione, invece, potrebbe essere il ritorno in patria. Certamente non delle prime scelte per un ragazzo di 23 anni, che però ora si trova con le spalle al muro e deve prendere la migliore decisione possibile.

Dove il mercato è ancora aperto

Romania (fino al 10 febbraio)

Turchia (fino all’11 febbraio)

Emirati Arabi (fino all’11 febbraio)

Australia (fino al 12 febbraio)

Serbia (fino al 14 febbraio)

Croazia (fino al 17 febbraio)

Svizzera (fino al 17 febbario)

Russia (fino al 20 febbraio)

Polonia (fino al 22 febbraio)

Brasile (fino al 28 febbraio)

Giappone (fino al 26 marzo)

Stati Uniti (fino al 23 aprile)