Il Torino ha comunicato la lista dei 25 giocatori che potranno prendere parte alle prossime gare di Serie A: fuori Schuurs

Altro checkpoint importante di questa stagione: la chiusura del calciomercato invernale. Le trattative si sono concluse allo scoccare della mezzanotte del 4 gennaio, questo significa che da adesso in poi si andrà avanti fino alla fine senza poter cambiare le rose. 4 nuovi acquisti per il Torino, che ha così “rivoluzionato” la lista dei 25 iscritti in Serie A. Entrano infatti Biraghi, Elmas, Salama e Casadei (l’ex Chelsea così come Dembelé, Gineitis e Njie non occupa uno slot, essendo Under22), mentre a lasciare loro spazio sono stati i partenti Vojvoda e Ilic e – sorprendentemente – anche Schuurs; questo significa che il difensore olandese non rientrerà in campo prima della prossima stagione. Sono 17 i giocatori “Over 22”, 4 invece gli “Over 22 formati in Italia”: Ricci, Paleari, Masina e Donnarumma. Di seguito la lista completa.

La lista per la Serie A

Over 22:

Adams

Biraghi

Coco

Elmas

Karamoh

Lazaro

Linetty

Maripan

Milinkovic-Savic

Pedersen

Salama

Sanabria

Sosa

Tameze

Vlasic

Walukiewicz

Zapata

Over 22 formati in Italia:

Donnarumma

Masina

Paleari

Ricci

Under 22:

Casadei

Dembelé

Gineitis

Njie