I precedenti di Monza-Torino in Serie A, i granata in campionato a Monza non hanno mai perso: 1 vittoria e 1 pareggio

Domenica 2 marzo alle 12.30 il Torino affronterà il Monza nello stadio dei Brianzoli. I granata dall’arrivo in Serie A hanno affrontato due volte i lombardi a Monza. In nessuna di queste due occasioni il Toro ha trovato la sconfitta. In generale i granata non hanno mai perso contro il Monza in Serie A, nemmeno nel capoluogo piemontese. In trasferta i granata hanno giocato contro i brianzoli in Serie A per la prima volta nella stagione 2022/23. Era il secondo anno in cui il Toro era gestito da Juric e la prima partita del campionato era contro la neopromossa squadra lombarda. I granata si portarono a casa i 3 punti vincendo per 1-2 grazie al gol di Miranchuk, su assisti di Sanabria, che a tu per tu con il portiere aveva appoggiato la palla in rete con l’esterno sinistro e a quello di Sanabria in acrobazia. A nulla era servito il gol di Mota che aveva accorciato le distanze a pochi secondi dalla fine.

Il pareggio nella scorsa stagione

Nella scorsa stagione i granata, sempre guidati da Juric, sono tornati a Monza per giocare contro i brianzoli. La partita questa volta non ha sorriso ai granata, ma nemmeno agli avversari. Infatti in quell’occasione la sfida è terminata con il punteggio di 1-1. Per il Toro aveva segnato Ivan Ilic con una bella girata in area sul pallone a rimorchio offertogli da Zapata e così la squadra di Juric era passata in vantaggio. Per il Monza poi aveva segnato Colpani pareggiando la partita. Per la verità il Toro aveva segnato due gol in quella partita ma la rete di Rodriguez su assist di Zapata era stata annullata per un fallo in attacco dell’attaccante colombiano.

Il Toro cerca continuità, il Monza la salvezza

Nella sfida di domenica si affronteranno due squadre determinate a portarsi a casa la vittoria anche se con motivazioni diverse. Il Toro di Vanoli infatti viene da un buon periodo con una sola sconfitta nelle ultime 9 partite e da una vittoria contro il Milan, i granata cercano quindi continuità per scalare la classifica e raggiungere la parte sinistra del tabellone. Il Monza di Nesta invece si trova in fondo alla classifica e ha un disperato bisogno di fare punti per cercare di salvarsi.