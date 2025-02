Con la qualificazione dell’Empoli in semifinale salgono a quota 21 le squadre ad arrivare a questo punto della competizione

In questa stagione l’Empoli è arrivata per la prima volta nella loro storia in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna. Con l’approdo di queste due squadre in questa fase della competizione arriva a 21 il numero di squadre che dal 2000 in poi si sono qualificate in semifinale. Oltre alle solite big ci sono anche diverse squadre più piccole, alcune addirittura che non giocavano in Serie A quando sono riuscite ad arrivare in semifinale. Partendo dalle semifinaliste di quest’anno abbiamo l’Inter con 15 semifinali, il Milan con 13 semifinali, il Bologna e l’Empoli alla loro prima semifinale. Ovviamente nella lista troviamo anche la Juve, la Lazio, l’Atalanta, la Fiorentina e il Napoli.

Dall’Udinese all’Alessandria: ecco le squadre più piccole ad aver conquistato la semifinale

Oltre a Bologna ed Empoli ci sono anche molte altre squadre non classificabili tra le big ad essere approdate in semifinale di Coppa Italia. La più clamorosa è sicuramente l’Alessandria che nel 2016 è riuscita a raggiungere la semifinale della competizione giocando in Serie C. La loro incredibile cavalcata nella competizione è stata veramente una sorpresa senza molti precedenti nel nostro calcio. Il Catania nel 2007/08 anche era arrivata molto avanti nella coppa nonostante un campionato invece deludente finito con un 17esimo posto in classifica. Un’altra squadra ad aver tagliato questo traguardo è il Perugia nel 2003. Ad aver raggiunto la semifinale una volta anche Brescia, Siena, Cremonese e Cagliari. Ad essere arrivate invece in semifinale due volte invece troviamo il Palermo e la Sampdoria, mentre l’Udinese è arrivato in semifinale ben 5 volte.

Il Toro mai in semifinale

Tra tutte queste squadre che sono riuscite, negli ultimi 25 anni, a raggiungere la semifinale non c’è però il Torino. In 25 anni squadre come l’Alessandria, il Catania e la Cremonese sono riuscite a raggiungere questo traguardo ma i granata sono arrivati al massimo ai quarti di finale. In questa stagione la squadra di Vanoli è uscita dalla competizione ai sedicesimi di finale contro l’Empoli.

La lista delle semifinaliste negli ultimi 25 anni

Ecco la lista delle squadre approdate in semifinale dal 2000 ad oggi e il numero di semifinali disputate:

Inter 15

Juventus 14

Milan 13

Lazio 10

Roma 10

Fiorentina 8

Napoli 6

Udinese 5

Atalanta 4

Sampdoria 2

Parma 2

Palermo 2

Bologna 1

Empoli 1

Cremonese 1

Alessandria 1

Siena 1

Catania 1

Cagliari 1

Perugia 1