Prima della sosta per le nazionali il Toro dovrà affrontare tre delle ultime quattro squadre della classifica, ma occhio alle brutte sorprese

Il periodo più complicato è passato, il Torino ha affrontato gran parte delle big del campionato e adesso arrivano delle sfide sulla carta più semplici. Dopo aver vinto contro il Milan l'”obiettivo” salvezza è più vicino anche dal punto di vista aritmetico, ma i granata dovranno ora essere bravi a non abbassare la guardia e continuare a spingere fino alla fine. Adesso, prima della sosta di marzo, la squadra di Vanoli dovrà sfidare tre delle squadre che si trovano più in basso in classifica, ma il rischio è sempre dietro l’angolo.

Tanti punti persi contro le “piccole”

Monza, Parma ed Empoli: sono queste le prossime avversarie del Toro. Tutte squadre che si contendono la salvezza, e giocheranno dunque con il fuoco agli occhi contro i granata. Bisognerà per questo cercare di dare il massimo e non sottovalutare gli impegni, anche perché spesso partite del genere non sono andate a finire bene. All’andata, infatti, contro i brianzoli è arrivato un pareggio per 1-1, mentre contro il Parma soltanto uno 0-0; l’Empoli è stato invece battuto, ma allo stesso tempo è anche la squadra che ha eliminato il Toro dalla Coppa Italia – facendo lo stesso contro Fiorentina e Juventus.

Il precedente della scorsa stagione

Se diciamo che spesso sfide del genere non vanno a finire bene un motivo c’è, e basta anche dare uno sguardo ai risultati della scorsa stagione per fornire una prova. Il Torino di Juric, infatti, ha perso punti contro Sassuolo, Salernitana e Frosinone, vale a dire le tre squadre che sono retrocesse a fine anno. Contro i neroverdi è arrivato un pareggio in trasferta, contro la Salernitana uno in casa e contro il Frosinone invece si è pareggiato sia all’andata che al ritorno. Un totale di 8 punti persi, che sarebbero potuti valere benissimo un posto per l’Europa. Ecco perché non bisognerà sottovalutare le prossime sfide, anche per evitare rimpianti.