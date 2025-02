Il Torino giocherà a Monza in occasione della 27esima giornata di Serie A. Tra i giocatori del Monza ci sono 3 ex granata

Il Toro in occasione della 27esima giornata di Serie A dovrà affrontare un Monza in grave difficoltà. I brianzoli attualmente sono ultimi in classifica e sono in una profonda crisi. Il Toro di Vanoli invece viene da un periodo abbastanza positivo con una sola sconfitta nelle ultime 9 partite disputate. In particolare i granata vorranno dare continuità all’ottima vittoria per 2-1 contro il Milan ottenuta nell’ultimo turno di campionato. Contro però ci sarà un Monza determinato a fare di tutto per avvicinarsi alla zona salvezza. Sotto la guida di Nesta tra l’altro giocano ben 3 giocatori che in passato hanno indossato la maglia granata per diverse stagioni. I giocatori di cui stiamo parlando sono: Bianco, D’Ambrosio e Izzo.

Bianco nelle giovanili e l’avventura di D’Ambrosio

Dei tre ex della partita quello ad aver lasciato sicuramente meno il segno in maglia granata è stato Bianco. Il giovane centrocampista infatti ha militato nelle giovanili del Toro per 6 anni, dall’età di 8 anni fino all’età di 14 anni. Il 22enne è attualmente di proprietà della Fiorentina che lo ha prestato al Monza per fargli avere più minutaggio. Un ex che invece in maglia granata ha lasciato il segno è sicuramente Danilo D’Ambrosio. Il difensore italiano è arrivato in maglia granata dalla Juve Stabia a gennaio del 2010 e ha vestito la divisa del Toro fino al gennaio 2014 quando è passato all’Inter per 3,79 milioni di euro. Il numero 33 dei brianzoli è rimasto in neroazzurro fino all’estate del 2023 quando appunto è passato al Monza a parametro zero.

La parabola di Izzo in maglia granata

L’ultimo ex del match sarà Armando Izzo. Il difensore italiano è arrivato a Torino dal Genoa per 10,70 milioni di euro nell’estate del 2018. Le prime stagioni in maglia granata sono andate alla grande tanto che il difensore era titolare fisso e centralissimo nel progetto della squadra. Poi però le prestazioni hanno iniziato a calare e con Juric non è stato praticamente mai utilizzato. Nella stagione 2022/23 è passato in prestito al Monza, squadra che poi lo ha acquistato a titolo definitivo la stagione successiva per 3 milioni.